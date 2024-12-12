台北-花蓮航線增班「12／26起天天飛」　交通部祭補助救觀光

▲交通部及民航局向行政院爭取到2743萬2000元補助，增加台北-花蓮航線運能 。（圖／民航局提供）



記者蔡亞樺／台北報導

花蓮接連因地震、颱風影響，聯外交通數度中斷，衝擊觀光產業，交通部及民航局協助花蓮縣政府，向行政院爭取到花東基金挹注2743萬2000元補助，增加台北-花蓮航線運能，民航局宣布，立榮航空已規劃12月30日增班，代表12月26日北花航線每天均有航班，提升空運服務。

民航局表示，0403花蓮強震與接續風災，造成花蓮地區往返北部的鐵公路運輸不穩定，交通部與民航局為在鐵公路運輸穩定前，鼓勵航空公司投入更多運能，積極協助花蓮縣政府，向行政院爭取以花東基金辦理北花航線增班獎助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院11月22日同意，經費以3048萬元為上限，其中行政院花東基金補助2743萬2000元，花蓮縣政府自籌304萬8000元，並由花蓮縣政府擔任主辦機關，交通部協助督導業者執行增班，及後續每3個月滾動檢討執行情形。

▲民航局長何淑萍在花蓮縣府舉辦香港快運首航花蓮儀式宣布，12月30日啟動增班 。（圖／民航局提供）

民航局指出，已協調立榮航空依據花蓮縣政府全期工作計畫規劃北花航線增班與相關執行情形檢核機制。目前台北-花蓮航線每周飛航四、五、六、日4班，立榮航空增聘人員，自12月30日起增飛每周一、二、三航班，故12月26日起台北花蓮航線每天均有航班，將可提供往來民眾較為便利的空運服務。

交通部訂有「交通部東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變程序」，遇有花東鐵公路中斷時，民航局第一時間依災害情況、鐵公路可能中斷時間及旅客需求等，請航空公司盤點運能，並於3小時內評估加開班機數量及時間點。

民航局強調，此次增班獎助措施能有效提升台北花蓮航線運能，除有助當地民眾緊急旅運需求外，亦能加速花蓮地區觀光及產業振興。