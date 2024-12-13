記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名中年女子，在社群軟體加入「穩賺不賠」的投資公司網路平台，已2次面交慘噴230萬元，這才驚覺遭詐騙，立即向警方報案求助。經與員林警分局配合下，經過面交200萬逮捕31歲許姓車手，許男一臉茫然喊冤，自稱是來自馬來西亞小網紅，只是藉著免簽證到台灣旅遊，聽說可以邊玩邊賺錢，並不知已落入詐騙集團圈套中。

▲馬來西亞網紅涉嫌來台當車手遭員林警分局逮捕。（圖／警方提供，以下同）

員林警分局初步調查，該名年約40歲女子，加入某投資公司，已經2次面交230萬元，因遲遲無法獲利，又收到要200萬元，這才驚覺到可能遭詐騙，員林分局林厝派出所員警得知狀況後，在被害人與員警配合之下，以假面交的方式引誘詐騙集團的車手現身。

12月11日中午，當女子再次約定面交，一名身穿西裝戴眼鏡男子現身，員警一擁而上將許男逮捕並查扣200萬元、工作手機等相關證物，據悉，許男被逮時一臉吃驚，表示藉由包吃包住、免簽證到台灣旅遊，只要執行收錢任務，可以邊玩邊賺錢，完全不知道自己當車手涉嫌詐欺。

日前彰化縣刑大，查獲8名來自越南、澳門、馬來西亞外籍人士，遭詐騙集團吸收為成員，涉嫌以觀光名義到台灣，卻兼差當車手賺黑錢，員林分局長吳詠傑提醒民眾，詐騙案件層出不窮，尤其是涉及車手現金流轉的詐騙手法，屬於詐騙集團運作中的重要環節。這起案件反映了警方與民眾攜手合作的重要性，有助於防止更多被害人受害，同時呼籲民眾，若遇可疑人士請務必立即通報，避免財物損失。