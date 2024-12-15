看尹錫悅遭彈劾要「賴清德引以為戒」　朱立倫：別再攻擊在野黨

▲朱立倫參加國民黨130週年桃園黨慶。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南韓總統尹錫悅日前宣布戒嚴引譁然，南韓國會14日通過彈劾尹錫悅，尹錫悅將即刻停職，國民黨團昨表示， 如果總統賴清德再一意孤行，尹錫悅今日的下場就是賴清德明日的未來。國民黨主席朱立倫今（15日）也嗆，民主國家在野黨的相關監督、杯葛都是常態，若執政當局動輒抹紅、抹黑，惡意攻擊甚至想動用戒嚴，就是反民主，奉勸民進黨一定要引以為戒。

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，震驚國際，隨後因國會表決撤銷戒嚴令，戒嚴僅維持6小時即宣告結束。南韓國會14日以204票贊成、85票反對，通過尹錫悅彈劾案。

朱立倫今日上午赴桃園參加國民黨建黨130週年黨慶活動，並在受訪時指出，全世界民主國家都要以此次南韓戒嚴事件引以為戒，因為民主國家在野黨針對人事、預算、政策進行反對、監督、杯葛都是常態，若執政當局動輒抹紅、抹黑，惡意攻擊甚至想動用戒嚴，就是反民主，全世界都不能接受，「世界也在看台灣，今天是一個雙少數的政府，如果今天執政當局不斷地抹紅、抹黑、惡意攻擊打壓在野黨，就是一個反民主的做法」。

至於民進黨立院黨團一度在社群發文，將韓國戒嚴與台灣國會朝野攻防類比，貼文隨即刪除，遭質疑「挺戒嚴」。朱立倫強調，對於國際媒體報導、韓國民情憤慨，民進黨至今沒有道歉、回應，這點對台灣是很大的傷害。