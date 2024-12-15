海基會要蔣萬安救赴陸一貫道　羅智強嗆廢物：提案刪上億預算

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭佩玟／台北報導

海基會祕書長羅文嘉日前提及有3名一貫道道親在大陸遭逮捕，並呼籲台北市長蔣萬安藉由雙城論壇向陸方提及此事。國民黨立委羅智強今（15日）痛批，「救人推給蔣萬安，海基會是廢物？」除了已經提案要刪掉海基會今年多要的7000萬捐助，還要再加碼刪5600萬元，總計刪掉海基會1億2657萬元的政府捐助。

羅智強指出，羅文嘉證明了海基會和陸委會廢物化。台灣民眾在大陸被捕，職司兩岸協商的海陸兩會沒能力救人，就要蔣萬安向中共要人。廢物可以廢得那麼理直氣壯，羅文嘉真的是了不起。

羅智強表示，這件事如果發生在國民黨執政時期，海基會秘書長敢把責任推給地方政府，不用等民進黨開罵，馬英九前總統一定叫海基會秘書長下台。也只有民進黨會重用這種沒能力就算了，卸責還卸得趾高氣昂的政客。

羅智強批，照羅文嘉的還輯，乾脆把海陸兩會併入台北市政府，由蔣萬安兼任陸委會主委和海基會董事長。羅文嘉親口認證民進黨執政後海基會的廢物化。

羅智強指出，明年海基會要政府捐助2億5957萬元，海基會的交流工作愈作愈爛，卻要政府掏人民的納稅錢多捐助海基會7000萬，等於增加40%的捐助金額，只能說羅文嘉還真敢要、真敢花！

羅智強說，自己已提案不但要刪掉海基會今年多要的7000萬捐助，還幫羅文嘉加碼再刪5600萬元，總計刪掉海基會1億2657萬元的政府捐助，以實現羅文嘉想把海基會廢物化的心願。