凌晨出門平安符突斷了！下秒Siri突爆「1句話」...妹子嚇壞

▲妹子被Siri嚇到。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

iPhone的語音助理Siri能跟使用者進行互動，也能幫忙做許多事。但近日有位女網友說，她有次打算在凌晨跟朋友唱歌，在出門時平安符突然斷了，這時聽到Siri說「不要出門」，讓她嚇到不敢出去。

原PO在Threads發文，「不知道大家曾經有沒有像我一樣，被自己的Siti嚇到過，我之前有一次凌晨跟朋友約唱歌，在家門口穿鞋，準備要出門，結果平安符突然斷了。」這時Siri突然冒出來一句「不要出門」。

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原PO表示，當下她嚇死，立刻脫鞋訊息給朋友表示不出去了，再卸妝回房間躺好，最後在家追劇。

貼文一出，不少人紛紛留言「看了留言後得出結論是：把Siri關掉」、「幾年前，在我朋友的房間講電話，當時差不多晚上過十二點了，朋友房間的藍芽喇叭突然發出雜音，當下以為是朋友回來了，下意識打開監視器巡了一下，發現沒人呀！結果下一秒藍芽喇叭發出『對不起，嚇到妳了』」、「曾經我跟siti說（講個鬼故事吧）Siri：就在你身後」。

也有人分享，「當時咒剛上映看完後晚上睡覺學咒裡面的手勢加咒語嚇女朋友，siri突然說：『你再說一遍』我女友嚇到爆哭，我也全身起雞皮疙瘩」、「有一次拜訪完客戶，離開時跟客戶說謝謝，我apple watch的siri突然跳出來說你真有禮貌，直接被笑死」。

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