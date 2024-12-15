鮮奶沒到期就酸掉！她崩潰求解　網推測原因：別放冰箱1位置

▲女網友表示，即使是買不同品牌鮮奶，都一樣還未到期限就壞了。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大人小孩都愛的鮮奶，是一般家庭裡常見的飲品，除了單喝之外還可以搭配玉米片、咖啡所使用。一名女網友發文透露，最近試過很多家的鮮奶，鮮奶總是還沒到有效日期就酸掉。對此，網友紛紛猜測情況，「最好不要放門邊，除非你很少開冰箱。」

一名女網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，自己每天都會用鮮奶來泡咖啡，但最近幾個月試了3種品牌的鮮奶，總是還沒到到期日，就會提前1至3天就酸掉，她強調自己每次使用取出不超過30秒，冰箱溫度也沒問題，不知道是哪個環節出了問題。

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對此，網友紛紛回應，「放個溫度計在裡面，看實際溫度」、「是冰箱問題嗎？我的超過期限過1週也沒酸敗」、「不同品牌都有一樣問題，那確實有可能是妳的冰箱有問題，我若喝太慢過期一兩天也都還沒變質」、「我覺得紙盒比塑膠桶耐放」、「被冰箱內有易腐的食品影響。」

此外，也有不少人猜測原因，可能是放鮮奶的冰箱位置關係，或是與開封後保存方式有關，「冰箱內部溫度沒問題但放的位置會不會太靠門邊」、「可能放門的位置，溫度變化大」、「應該是冰箱哪裡出問題了」、「鮮奶標示的是未開封期限」、「奶類製品開封後保存期限本來就會大幅度縮短」、「自從打開蓋子那一刻，日期參考就無效了，一切靠自己保存方式。」

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