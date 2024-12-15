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睡8小時不夠！研究「入睡、起床」不規律　專家：週末補眠也沒用

▲▼營養師教你「科學方法」瘦肚子 。（圖／Unsplash）▲國外最新研究卻指出，即便睡滿八小時，如果入睡和起床時間不規律，中風、心臟病發作和心臟衰竭的風險仍會增加。 （示意圖／Unsplash）

文／健康醫療網　記者黃嫊雰報導

長期熬夜、睡眠不足會給身體帶來諸多傷害，除了疲累、精神難以集中外，也會造成內分泌失調、免疫力下降，更會提高罹患心血管疾病的風險。充足的睡眠會增進身體健康，然而國外最新研究卻指出，即便睡滿八小時，如果入睡和起床時間不規律，中風、心臟病發作和心臟衰竭的風險仍會增加

睡眠時間不規律　中風、心臟病風險增26%

綜合外媒報導，這篇研究發表在英國知名期刊《流行病學與社區健康期刊》（Journal of Epidemiology & Community Health），以便攜式追蹤器連續7天追蹤72,269名年齡介於40歲至79歲之間、未經歷重大心血管不良事件的受試者，評估其睡眠模式，並計算睡眠規律性指數（Sleep Regularity Index，SRI），再依照分數將受試者分為睡眠不規律組、規律睡眠組和中度睡眠不規律組。

隨後研究團隊對受試者進行了長達八年的追蹤，研究結果發現，與睡眠規律者相比，睡眠不規律者罹患中風、心臟衰竭或心臟病的風險高出26%，中度睡眠不規律者則是高出8%。

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專家建議，18至64歲的人每晚應睡7至9小時，65歲以上則每晚應睡7至8小時，研究人員也指出，有61%規律睡眠者能達到建議睡眠時間，高於不規律睡眠者的48%。但即使睡眠充足，不規律睡眠者中風和心臟病的風險仍然較高；相較之下，中度睡眠不規律的人如果獲得充足睡眠，風險就會降低。

晚睡一小時就是不規律！專家：週末補眠也沒用

不過，研究人員也強調，這是一項觀察性研究，因此無法確定因果關係，但研究結果仍表明，無論是否達到建議睡眠時間，不規律的睡眠與成年人發生心血管不良事件的風險密切相關。

該研究的主要作者、渥太華大學兒科教授Jean-Philippe Chaput表示，每天晚上的入睡時間和每天早上的起床時間，相差超過一個小時代表睡眠不規律，應控制在30分鐘之內。

Chaput也提醒民眾不要依賴週末補眠，雖然週末額外的睡眠可以暫時改善情緒和認知功能，但無法完全消除平日睡眠不足的傷害，不規律的睡眠模式會打亂生理時鐘節奏，並導致肥胖、糖尿病和心臟病等長期健康風險。

睡好睡滿最重要　專家授「7招」助維持規律睡眠

根據國外醫藥媒體《Healthline》的報導，史丹佛大學醫學院睡眠醫學部臨床副教授Scott Kutscher提供了維持規律睡眠的方法：

1.設定鬧鐘提醒睡覺時間
2.每天在睡前做相同的事情，打造一套例行睡前放鬆程序
3.避免過多攝取咖啡因
4.避免睡前吃重口味的食物
5.限制睡前使用電子產品
6.減少噪音
7.讓臥室保持黑暗、安靜和涼爽

Kutscher也提醒，即使如輪班工作者無法保持規律的睡眠，也要盡可能讓睡眠時間表重疊；如果發現自己可能有睡眠障礙，應及時尋求醫療協助。

【延伸閱讀】

睡眠檢查揪出睡不好的病因　手術治療換來夜夜好眠

男大生熬夜打電動打到中風！睡眠影響心血管健康　醫籲4招養成好眠體質

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=63734
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