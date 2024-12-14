蘭都健走重健康　南消二大隊六甲分隊宣導顧平安

▲台南市消防局第二大隊六甲消防分隊，藉由『蘭都聖誕健走活動』辦理防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊六甲消防分隊，14日上午7時至六甲區蘭都觀光工廠，藉由『蘭都聖誕健走活動』辦理防火宣導，結合在地企業能量提升市民防火防災意識，現場有防火宣導趣味有獎徵答，參與民眾絡繹不絕。





近期晝夜溫差甚大，居家用火用電頻率增加，如何正確安全使用電暖爐、瓦斯熱水器、等各式電器更為重要。特此溫馨提示： 一、使用電器取暖設備應與家中易燃物保持適當距離，二、記住要人離火熄並關閉電氣設備，三、請勿集中高耗電量產品於同一插座，四、防範一氧化碳中毒等。並且加強針對住宅用火災警報器安裝推廣列為重點宣導事項，呼籲家家戶戶自行購買安裝。

透過本次宣導活動，不僅讓民眾了解各項消防防火防災觀念，更提升民眾對於住宅用火災警報器安裝的重視，以確保市民生命財產安全，打造無災平安的居家環境。





消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲對於企業防災及市民朋友火災預防的知識相當重視，由於政府資源有限、民力無窮，若能多與在地企業合作辦理相關活動，將防火防災觀念傳達給更多市民知悉，也能提升企業在地形象，共同保衛地方安全，為社會貢獻力量，創造雙贏效果。





第二大隊大隊長王騰毅表示，冬天除了加強防範一氧化碳中毒之外，對於用火用電使用管控也相當重要，知悉防火宣導內容落實於家中，達減災之成效，同時也要呼籲大家可自行購買並安裝住宅用火災警報器，為自家安全添加一份保障。