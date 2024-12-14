每天2杯含糖飲料「折壽」24分鐘　研究點名這些食物超NG

▲含糖飲料可能造成健康危害。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國密西根大學一份研究顯示，如果每天喝下2瓶含糖飲料，包括汽水和果汁，可能導致平均預期壽命減短24分鐘。《每日郵報》指出，這意味著人們可能因為飲食習慣「折壽」。

這份研究指出「超加工食品」造成的健康危害。以含糖飲料為例，如果一個人5歲開始每天喝2瓶汽水，到了55歲的時候，可能已經減少304天、也就是將近1年的壽命。而根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，美國2歲以上人口之中，大約一半平均每天攝取2杯含糖飲料。

科學家指出，含糖飲料的「糖」正是問題所在，這種化合物與各種癌症、慢性腎病與心臟病有關，即使人工甜味劑也會引發類似的健康問題。

除了含糖飲料之外，最不理想的食物包括「熱狗」，每吃一根導致平均壽命縮短36分鐘。其次則是醃肉，每吃一份可能減少26分鐘平均壽命。培根會讓人「折壽」6分鐘，起司漢堡也會導致壽命少了9分鐘。

食安專家達特威爾（Dr Darin Detwiler）表示，根據這份研究，「一名健康的20歲年輕人，預期壽命可能會是79歲，如果開始每天喝2杯飲料，恐怕因為這些飲料的影響，減少3至4年壽命。在飲料習慣上做出小小的、持續的改變，或許可以增加預期壽命，並且改善整體健康狀況。」

達特威爾也強調了這份研究的侷限性，因為這些結果都是「觀察性的」而非「科學性的」，意味著「不能明確證實因果關係。」不過，他仍鼓勵人們調整飲食習慣，「有一件事情是肯定的，不喝含糖飲料肯定能夠改善生活品質，包括減少心臟病、糖尿病與其他慢性疾病風險。」