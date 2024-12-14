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勞動部發錢了！「符合資格」青年每月入帳5000元　最高領4.5萬

▲鈔票,現金,紅包,年終獎金,過年,領紅包,新鈔, 。（圖／記者許宥孺攝）

▲符合資格的人每月入帳5000元。（圖／記者許宥孺攝）

文／胡肇芳／今周刊

勞動部這筆津貼，年輕人記得來申請！為協助青年就業，勞動部自去年起就推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，凡是15歲至29歲未在學未在學且未就業連續達90日以上的青年，勞動部提供找工作期間的就業協助，還有尋職津貼與就業獎勵金，合計最高發出4.5萬元，讓你畢業不失業！至於要怎麼參加呢？是否符合資格？本篇文章帶你了解。

針對「初次尋職青年穩定就業計畫」，勞動部網站說明，以112年公布「15-29歲青年勞工就業狀況調查統計」，約85%的青年勞工初次就業尋職時間在3個月內，另外，111年青年從事非典型工作人數21.3萬人，有13.15%想轉職做全時、正式的工作。

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因此，勞動部協助初次尋職青年超過3個月仍未就業者，以及從事部分工時工作的非典型就業青年，鼓勵轉正職與穩定就業，以下為「初次尋職青年穩定就業計畫」申請懶人包，千萬別錯過。適用對象年滿15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的本國籍初次尋職者

參加此計畫者，未曾投保就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險等紀錄，或是月投保薪資低於勞工保險或勞工職業災害保險投保薪資第一級以下者。

如何參加

首先至「台灣就業通」網站加入會員，並至少完成1項台灣就業通職涯測評專區的「職業心理測驗」，即可於「台灣就業通」網站本計畫專區申請參加計畫以及上傳規定之文件，青年參加計畫期間之起算以完成線上申請參加計畫並上傳規定文件後之次日起90日內。

第一階段

自參加計畫之日起30日內，進行2次(含)以上求職，且參加就業諮詢或職業輔導服務至少1次，可申請第1次尋職津貼5000元。

第二階段

參加計畫30日內未能就業者，自第31日至60日內，進行3次(含)以上求職，並至公立就業服務機構接受推介就業服務至少1次，可申請第2次尋職津貼5000元。

第三階段

參加計畫60日內未能就業者，自第61日至90日內，進行3次(含)以上求職，至公立就業服務機構接受推介就業服務至少2次，可申請第3次尋職津貼5000元。

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元「最高領4.5萬」…我符合資格嗎？如何申請一文看

補助金額

第一階段或第二階段

青年若在參加計畫60日內(第一階段或第二階段)就找到按月計酬的全時工作，且連續受僱於同一雇主滿30日以上，發給就業獎勵5000元，如持續受僱於同一雇主滿90日以上，則再發給就業獎勵2萬元，滿180日以上，再發給就業獎勵1萬元。

第三階段

青年如果是在參加計畫61日至90日期間內找到按月計酬的全時工作並持續受僱於同一雇主滿90日或180日，也可分別領取前述2萬元及1萬元的就業獎勵。每一參加計畫青年合計領取尋職津貼及就業獎勵金，最高4.5萬元。

申請方式

符合資格者，可在「台灣就業通」網站的「初次尋職青年穩定就業計畫」專區提出申請，發展署提醒，包括報名參加計畫、查詢及申請津貼等相關作業，都在專區進行線上作業，津貼請領審核通過後，會直接匯入青年指定的金融帳戶。相關訊息可至「台灣就業通」網站專區查詢；也可撥打免付費客服專線 0800-777888，或洽詢發展署所屬分署窗口。

發展署提醒，針對青年自行尋職遇有困難無法順利就業，提供就業協助包括多元的實體及線上就業服務，包括職涯諮詢、協助履歷撰寫、強化面試技巧及推介就業等。青年於參加計畫90日內就業且連續受僱同一雇主滿一定期間，再發給就業獎勵金。

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