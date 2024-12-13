受害者+1「謝宜容專挑1類人」欺負！　前員工曝「蕭婆霸凌」內幕

▲謝宜容被帶至新北分署搜索。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部北分署吳姓公務員輕生案件掀起全台關注，前北分署長謝宜容瞬間成為眾矢之的，目前案件重啟調查，一名受害者也跳出來，指控被謝宜容霸凌的日子，每天加班到10點，想到一堆事情做不完，就焦慮到無法入睡，並透露謝宜容專挑「1類人」，集中火力霸凌。

有網友在Threads發文，回憶過去被「蕭婆」霸凌的日子，每天清晨4、5點驚醒，就焦慮到睡不著，想到辦公室堆積如山的公文就感到煩悶，「我做科員的1-2人份工作，薪水也沒給我1-2人份，吳先生要做3-4人工作，一定更焦慮」。

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原PO提到，當冬天來臨，同事們都下班了，自己還在辦公室內加班，單身、無家庭負擔的他，成為長官的最愛，家人還會傳訊息關心，「晚飯在電鍋，天冷，早點做完回家」。原PO透露，經常加班到晚上9、10點，甚至搭最後一班公車回家，到家已經11點半了，「洗澡睡覺都要12點多了！接著4、5點醒來又焦慮！因為馬上要上班了」。

經過幾個月的折磨，原PO和家人溝通後決定辭職，幸運遇到貴人相助，降調到其他單位。7年後，看到霸凌新聞爆出來，他一點都不意外，「蕭婆真的有逼死人的功力，他家人一定知道他工作不順，被蕭婆虐待，吳媽媽才會說『早叫他不要做了，家裡又不是沒飯吃！』」

原PO還透露，謝宜容霸凌全部的人，但會挑某一個特定對象集中火力，「因為我善良、好欺負，交辦公文就收下來辦，因為單身不用顧家人，就像吳員一樣，好使喚、配合加班，吳員一個月加班80小時，平均每天4小時，天天如此！慘」。

▼謝宜容辦公室實況。（圖／讀者提供）

