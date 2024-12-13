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今年度國營事業預算三讀　規模6兆、大砍火力發電和就安基金

▲▼中華民國113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表 三讀 敲槌 韓國瑜 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華民國113年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（13日）審理今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元。而朝野也共識減列部分預算，包含刪除台電250億元「火力發電費用」、勞動部就安基金3億等。

根據行政院提出的相關編製，營業部分，中華民國113年度中央政府總預算案附属單位預算及綜計表營業部分，原列管業總收入3兆3138億3379萬4千元，營業總支出3兆2891億8077萬8千元，稅後淨利246億5301萬6千元。審議結果，增列管業總收入50億4750萬元，減列營業總支出（不含所得税費用）262億6139萬元，增列稅前净利313億889萬元。

至於所得税費用及盈虧撥補事項，由行政院依法核算及分配。各單位有關之業務計畫、轉投資、重大建設、資金運用及資產負債預計等部分，應分別依本案審定數額予以調整。

非營業部分，作業基金原列業務總收入2兆2357億7167萬3千元，業務總支出2兆2065億4307萬5千元，本期股餘292億2859萬8千元。審議結果，增列業務總收入4億1830萬元，改列為2兆2362億1247萬3千元。

依據預算法規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並由總統公布。若不能依期限完成時，行政部門可以先依照上一年度的預算先執行。今日三讀通過今年度國營事業預算與基金，主要為上屆立委留下審查紀錄，最終通過規模合計6兆餘元，與原編製的預算案增減數差異不大。

期間，減列預算包含：朝野協商取得共識刪除台電250億元「火力發電費用」、勞動部就安基金3億。張智倫表示，北分署員工輕生案延伸就業安定基金濫用問題，前勞動部長許銘春大開演唱會、分署長謝宜容拿來整修辦公室、買禮盒大做公關，有八千萬不合理預算，國民黨團提案減列三億元。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，針對就安基金爭議，他們不護短不包庇，應該改革就改革，同意減列今年度剩餘費用，也希望此事可以讓大家警惕。勞動部長洪申翰表示，相關爭議、弊案他上任後就已開始檢討，檢調也已介入查察，他們會配合調查、絕不會包庇，至於刪除預算也會遵照辦理。

未獲共識提案部分，今院會也用表決方式通過，包含之前超思進口雞蛋案，民進黨團提出刪除1億，朝野立委對減列預算金額不一、難取得共識，最終在院會表決通過藍白數項提案版本，合計減列餘3億元。

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