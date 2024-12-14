快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部吳姓公務員之死，引發全國關注，勞動部在霸凌輕生事件爆發後所發布的第一份調查報告，竟稱分署長謝宜容「立意良善」，遂引爆全國怒火，最後勞動部長何佩珊辭職，謝宜容也被免職；新任勞動部長洪申翰11日上午召開記者會，親自公布調查結果，直指謝宜容確實有職場霸凌，而且吳姓公務員輕生與霸凌和工作有關。對此，吳姓家屬今（14日）透過新北市議員李宇翔發布最新聲明，表示感謝各界聲援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕，才能揭開表面「目的良善」、實際推諉卸責的醜陋居心與面目。

家屬聲明全文如下：

諭兒

祢看到新的調查報告了嗎？祢在工作上受到長官那麼無理的要求與壓榨，但回家還總是笑咪咪的，把委屈往肚子裡吞，爸爸媽媽真的好心疼、好不捨，傷痛的心難以平復。

我們家和多數人一樣，是一個無權、無勢、沒背景也沒靠山的平凡家庭。感謝祢的好同事們願意挺身而出，還有四面八方、素昧平生的社會大眾不斷關注和聲援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕，才能揭開表面「目的良善」、實際推諉卸責的醜陋居心與面目。

也要特別感謝李宇翔議員幫祢討公道。李議員不是我們選區議員，卻願意承受莫大壓力，鍥而不捨為民仗義發聲，我們要感恩。

諭兒，爸爸媽媽會照顧好自己，祢在天上也要照顧好自己，保佑大家平安。不論相隔多遠，我們一家人的心永遠緊緊相連…