謝宜容退下屬報告「多達45次」！郭正亮：若我被這樣…搥她啊

▲謝宜容霸凌案引發全台關注。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部北分署吳姓公務員輕生案件掀起全台關注，前北分署長謝宜容瞬間成為眾矢之的，目前案件重啟調查，相關單位就發現，謝宜容曾狂退員工交上的報告多達45次。前立委郭正亮就直呼「我的老天哪！」如果有個老師對他丟45次報告，那他會乾脆選擇退學算了。

郭正亮12日在自己的YouTube頻道《亮話天下》直播中表示，他有去看第二次行政報告，忍不住咋舌「謝宜容真是可怕人物啊！」看到報告中指出，有的員工接受調查訪問時，還講到哭出來，可見心有餘悸的程度；還有人寫報告，被用丟的退回45次，「這是什麼樣的主管哪？」

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郭正亮直嘆，「我的老天啊！我如果有一個老師對我丟45次報告，那我他X就退學了！我這種個性啊…（會想）搥她啊！你想一想這是什麼樣的處境。」

郭正亮喝了口水，接著提到「可憐的吳姓員工」，因為謝宜容的朝令夕改，吳姓員工前後寫了3次完整的企劃案，「有編制、有預算，還有各個活動要去跟廠商談的，人家回去又要跟廠商重來。」

不過，讓郭正亮覺得很怪的是，第二次的行政報告全部出來了，公開承認謝宜容就是霸凌，可是勞動部長洪申翰拿第二次的報告，跟立法院做報告，民眾黨看了都炸了，因為第二次調查結果和第一次完全相反。

他直言，「洪申翰真的是令我失望」，因為在第二次行政報告中，洪申翰只是確認謝宜容就是霸凌而已，「如果這樣，那我要你來幹嘛？我隨便找個人現在寫個報告，也一定確定謝宜容就是霸凌啊！這個叫主流民意啊！」「我們叫你當部長不是要這個，我們是要你深挖啊！」