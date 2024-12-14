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繼盧武鉉、朴槿惠　尹錫悅成史上第3位「被停職總統」！薪水可照領

▲▼尹錫悅12日再度發表談話，如今民調支持率只剩11%。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尹錫悅總統職務將停止。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅戒嚴風波掀起人民怒火，在野黨二度提出彈劾案，14日下午在國會全體會議中以204票贊成獲得通過，代表執政黨至少12人倒戈，待決議書送交總統辦公室，尹錫悅總統職務即刻停止，成為繼盧武鉉、朴槿惠過後，南韓憲政史上第3位被停職的總統。

綜合《韓聯社》等韓媒，國會通過尹錫悅彈劾議案後，議長禹元植簽署決議書後遞交事務總長，一旦事務總長將決議書轉交總統辦公室，尹錫悅職務及權限即刻停止。

南韓總統身為國家元首及行政首腦，擁有憲法賦予的國軍統帥權、條約簽訂批准權、赦免、減刑與復權權、法案否決權（要求再議權）、全民公投附議權、憲法修正案提議及公佈權、法律修正案公佈權、提交預算案的權利、公務員任命權等權力。

尹錫悅在彈劾審判期間無法行使上述權力，也無法從事召開國務會議、聽取部門報告及指示等一切國政行為，且將不得再對第一夫人金建希特檢法等法案要求再議。他就任以來，光是對金建希特檢法就三度行使否決權，一共將25份法案發回國會。

不過彈劾案通過不代表總統身分被剝奪，因此尹錫悅仍擁有總統頭銜，禮遇也沒有變動，可繼續使用公務車、專機及總統官邸，工資也可照領。根據公務員報酬規定，尹錫悅今年年薪為2億5千493萬3千韓元。

回顧南韓憲政史，1987年民主化以來共選出8名總統，其中包括尹錫悅在內，有3人在任內被國會停職。第一人盧武鉉總統彈劾案於2004年3月12日在國會表決通過，但憲法法庭在同年5月14日裁定駁回，因此盧武鉉在國會通過彈劾案後63天恢復職務。

事隔12年後，因閨蜜干政引發的朴槿惠彈劾案於2016年12月9日獲國會表決通過，憲法法庭於隔年3月10日裁定彈劾成立，距離國會通過彈劾僅經過91天，成為憲政史上首度罷免現任總統，當時處於停職狀態的朴槿惠在宣判後宣布請辭。

尹錫悅彈劾決議書轉交總統辦公室後將立即停職，憲法法庭將在最長180天內做出裁決，此前由國務總理韓悳洙代理職務，全權負責內政、外交與國安事務。

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