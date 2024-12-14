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雲林縣府攜手雲科大　完成校園周邊步道與建設升級

▲雲林科技大學舉辦34週年重大建設聯合慶祝典禮，雲科大棒球場整建、未來科技應用大樓新建，以及校園周邊通學步道改善三項重要建設完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林科技大學舉辦34週年重大建設聯合慶祝典禮，雲科大棒球場整建、未來科技應用大樓新建，以及校園周邊通學步道改善三項重要建設完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林科技大學昨（13）日舉辦34週年重大建設聯合慶祝典禮，縣長張麗善受邀出席見證雲科大棒球場整建、未來科技應用大樓新建，以及校園周邊通學步道改善三項重要建設的完成，張麗善表示，三大建設的完成不僅僅是校園環境的提升，更是學校與地方共榮發展的行動。

雲林科技大學校長楊能舒指出，棒球場整建、未來科技應用大樓新建以及校園周邊通學步道改善三項重要建設完成，不僅展現著學校基礎建設的全面升級，更為未來技術創新與人才培育奠定了堅實基石，也是雲科大面對廠商一個很重要的根據地。

▲雲林科技大學舉辦34週年重大建設聯合慶祝典禮，雲科大棒球場整建、未來科技應用大樓新建，以及校園周邊通學步道改善三項重要建設完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲三大建設其一的臨台三線校園週邊步道改善是與縣府合作的計畫，今年獲得內政部核定計畫補助。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長張麗善表示，三大建設其一的臨台三線校園週邊步道改善是與縣府合作的計畫，今年獲得內政部核定計畫補助，全案總經費2487萬元，中央補助2188萬，配合款298萬元全數由雲林縣政府挹注，由政府機關及學校攜手共同改善校園周邊道路環境，落實以人為本之空間網絡，確保學生上下課安全，更提供雲林縣民舒適及安全之步行環境。
 
交通工務局長汪令堯說明，預計今年底將臨台三線步道完成優化，總計改善總長度約為940公尺、路口人行道擴大5處及優化路口照明5處，除了提供校園周邊更加安全、人本與友善的通行環境，造福全體師生與周邊社區居民外，同時串起雲科大北端的人文市地重劃區及南端的產業園區，繁榮雲林。

▲雲林科技大學舉辦34週年重大建設聯合慶祝典禮，雲科大棒球場整建、未來科技應用大樓新建，以及校園周邊通學步道改善三項重要建設完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲棒球場整建、未來科技應用大樓新建以及校園周邊通學步道改善三項重要建設完成，不僅展現著學校基礎建設的全面升級，更為未來技術創新與人才培育奠定了堅實基石。（圖／記者王悉宇翻攝）

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