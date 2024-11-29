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雙屍案女被狠砍20刀「臉部模糊」前夫難認屍　將採DNA確認身分

▲江姓女死者的前夫也現身在殯儀館 。（圖／記者陳鴻瑞攝）

▲江姓女死者的前夫也現身在殯儀館 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市梓官區中學路發生情殺案件，一名江姓女子在房間內被砍死，侯姓男友則是被發現陳屍在4樓樓梯間，警方懷疑男友涉重嫌，不排除是侯殺死女友再自殺！檢頭地檢署今天（29日）上午相驗後，也對初驗結果做出說明。

橋頭地檢署檢察官上午會同法醫進行相驗，事後做出說明：「岡山分局殺人案，檢察官已帶11/29完成初驗，犯嫌已經死亡，被害人部分身上有多處刀傷，會另安排複驗確認身分及死因」。

但是警方在28日發出的新聞稿當中，就已經說明死者是一名38歲的江姓女子，檢方為何還要複驗確認身份？

據了解，原來是江姓女子的前夫來到殯儀館打算認屍，但由於江女「臉部模糊」，侯無法辨識確認死者就是前妻，檢察官才會要求取DNA進行比對，因此安排下週再進行對屍體進行複驗。至於死者臉部模糊難以辨識的原因，據了解，38歲的江姓女子身上至少有20處刀傷，而致命一刀疑在脖子，造成氣管被割斷，同時不排除男友殺人時已失去理智，因為刀刀致命，「女子的左邊臉被砍爛」，背後也有多刀，右臂更被砍到見骨，臀部也有近5刀的刀傷，讓她所穿的白色米奇睡衣，整件都被染成紅色。

▲江姓女死者的前夫也現身在殯儀館 。（圖／記者陳鴻瑞攝）

▲江姓女死者的前夫也現身在殯儀館 。（圖／記者陳鴻瑞攝）

檢察官初驗之後，也交代要進行複驗釐清真正死亡相關細節，詳細驗屍結果還是得要依照法醫鑑定報告為主。

另一方面，江女前夫也有到殯儀館，他低調說江女為湖南人，兩人已經離婚五年，很少聯絡，完全不清楚她的狀況。

38歲的江姓女子是虔誠基督徒，教會友人2天沒有看到她，因此拜託同是教友的鄰居去查看，因電梯故障，結果走樓梯上去時，就在4樓樓梯間驚見江女的54歲侯姓同居男友人死亡，嚇得趕緊報警處理。

警方從侯姓同居男友身上找到2人租住處的鑰匙，打開大門之後，就發現江姓女子已經陳屍在臥房中，同時現場佈滿血跡，立即封鎖現場採證。初步認為江女的住處門窗都沒有破壞，同時侯姓男子的褲管沾有血跡，所以懷疑他涉有殺人重嫌，不排除是殺死女友後再自殺。不過詳細相關案情釐清，有待進一步調查釐清。

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