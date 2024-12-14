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藍提高罷免門檻闖關「最終戰」戰略曝　綠營悲觀：一定盡全力擋

▲▼立法院院會 國民黨提議變更議程 韓國瑜處理時 鍾佳濱衝主席台 造成朝野在主席台衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲選罷法修法釀朝野衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會13日預計處理《選罷法》等案，藍營原本預計透過人數優勢闖關，最終院長韓國瑜裁示「再行協商」，讓現場藍委一陣錯愕。而內政委員會國民黨召委徐欣瑩已排定周一審議罷免提高門檻修法，即便白營已公開表達反對，據悉，藍營將目標放在讓白營「放棄投票」，同樣可透過表決輾壓綠營通過選罷法。民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）受訪時表示，藍營版本等於讓罷免走入歷史，會盡全力擋，但該來的還是會來，大家心知肚明，國民黨如果要硬幹，搭配民眾黨，怎麼擋下確實悲觀。

立法院會昨預計處理《選罷法》等案，為了防堵綠營杯葛議事，白營原本預計提出延會動議，開會到晚上12時為止，當時國民黨團總召傅崐萁也表示支持，不過最終院會飆速略過爭議法案，在下午3點56分左右，立法院長韓國瑜宣布休息，此舉讓原本以為會「戰到底」的藍委略顯錯愕。

徐欣瑩也已排審16日繼續審查選罷法「罷免票數比得票數多一票」之提案，因此藍營有可能將該案加上「加嚴法案」一同處理。考量院會議程及冷凍期，周一內政委員會將成為本會期是否通過選罷法修法最關鍵日期，朝野都發出甲動通知，預計將有激烈衝突。然而民眾黨已公開表達反對提高門檻，據悉，國民黨團仍不放棄，並把目標放在讓白營「放棄投票」，透過人數優勢表決輾壓綠營過關。

對此，吳思瑤說明，現在選罷法分兩個部分，在連署加嚴的部分，恐怕藍白就他們的立場，趨於一致，但是對於門檻提高這一個部分，看到民眾黨採取相對保留態度，所以捍衛民權、守護國家財政，以及來守護憲法精神，憲訴法，財劃法，選罷法，都非常期待能夠跟在野黨來繼續合作。

吳思瑤指出，藍白陣營內部有鷹派、鴿派之分，遺憾的是傅崐萁比鷹派更鷹派，昨天選罷法好不容易再一次阻擋下來，沒多久馬上傳出徐欣瑩已經列好議程，傅崐萁也放話下周一一定要送出委員會，國民黨鷹派動作越來越激烈，下周排的選罷法更為嚴峻、沒收民權，要提高整個罷免投票門檻，是前所未有惡修，要讓罷免走入歷史。

對於罷免投票要高於當選票，吳思瑤直言，等於讓罷免走入歷史，即便保護了國民黨這些害怕罷免的立委，卻傷害了台灣的民權跟憲法，傅崐萁已經撂下狠話，民進黨團文攻武鬥，靈活運用各項議事攻防，呼籲在野黨一定要三思、百思，難道執意要引爆人民怒火嗎？

吳思瑤也憂心，強行通過這樣的選罷法版本，民怨沸騰，1月21日就要休會，國民黨在這樣時間壓力下，國民黨很可能讓討論過水、強硬通過，自己只能嘆氣，光選罷法已經擋下好多次，能擋就擋、一定要盡全力。

吳思瑤感嘆，但該來的還是會來，大家都心知肚明，國民黨如果真的要硬幹，搭配民眾黨，要怎麼擋下確實悲觀，希望隱形席次、民意聲音要發揮出來，就選罷法要被強行通過，民意可以一起發聲，國民黨才會感到害怕。
 

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