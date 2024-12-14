綠白合契機？　綠營指黃珊珊版財劃法、憲訴法傷害較小「當然可合作」

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黃珊珊版財劃法、憲訴法傷害較小　綠營釋善意：跟藍白內理性委員合作

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提出憲訴法修法版本，然白委黃珊珊以法學立場表達無法接受，近日傳出黃已擬定修法版本，但換成藍營無法接受，更有藍委痛斥黃就是要幫綠營護航。黃珊珊昨則表示，在野應合作，但也不該照單全收，此次衝突也讓一直以來的藍白合出現裂痕。民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）受訪時表示，黃珊珊是學法律的，自然清楚翁版的傷害，憲訴法，財劃法，選罷法，黨團都非常期待能夠跟在野黨內部相對理性的立委們合作。

對於國民黨團財劃法、翁曉玲版憲訴法修法版本，黃珊珊都公開表達反對，對於憲訴法修法版本，吳思瑤表示，任何議題有利於國際民生穩定臺灣的民主秩序，都一再期待能夠跟任何的在野黨合作，任何一個從政人員不同政黨，但是大家都是依循民意、承載民意，昨天看到黃珊珊的臉書，對於憲法訴訟法，黃珊珊是學法律的，非常清楚以現在國民黨翁曉玲版，一旦惡修通過，就是癱瘓憲法法庭。

吳思瑤強調，憲法法庭所守護的，除了是憲政精神更是人民的權利，法律專業的黃珊珊絕對能夠做出非常清楚的判斷，她也清楚的提出，民眾黨會有自己的版本，「所以憲訴法我們當然願意合作，樂意合作，只要來避免任何，癱瘓憲法法庭，戕害憲法精神的惡修，我們都願意來好好一起推動。」

除憲訴法外，吳思瑤也提到，另外，民進黨團也很期待跟各個政黨在財劃法上的對話跟合作，財劃法事實上民眾黨也有版本，對於國家財政的傷害，比起國民黨版較小，民眾黨版的內容可跟執政黨來進行合作跟對話，自己也都樂見其成，就她所知行政部門最近也會啟動，就財劃法的部分，跟朝野黨團進一步對話。

吳思瑤指出，一旦被國民黨財劃法版本通過，中央一年6612億被搬走，非常多的重要的國家建設，很多的社會福利，完全沒有辦法繼續來永續推動，所以不管是憲訴法或是財劃法，任何的議案，當然還有選罷法，對於跟民眾黨的合作，也還是保有正向的期待。

吳思瑤說明，現在選罷法分兩個部分，在連署加嚴的部分，恐怕藍白就他們的立場，趨於一致，但是對於門檻提高，選罷法對於門檻提高的這一個部分，看到民眾黨採取相對保留態度，所以捍衛民權、守護國家財政，以及來守護憲法精神，憲訴法，財劃法，選罷法，都非常期待能夠跟在野黨來繼續合作。

吳思瑤坦言，也觀察到，不管是國民黨也好，或是民眾黨內部，目前恐怕都有鷹派跟鴿派的路線之爭，所以各個法案的推動，不管是時程，不管是程序的完備性，包括內容的合理性，希望讓理性的聲音抬頭，讓對於國家社會，國家的福祉高於政黨福祉，這樣的聲音能夠被傳散出來。

對於昨日院會吳思瑤也指出，昨天院會原本能夠通過的「證券交易稅條例」，其實透過朝野協商大家都同意的「證券交易稅條例」，攸關的是股民期待的，當沖降稅延長延限，這絕對都是經濟、民生，社會期待，但是在朝野協商的過程，民眾黨代表就是黃珊珊委員，黃珊珊他都同意現在的版本，所以在協商的結論上，黃珊珊跟吳春城都已經簽字了。

吳思瑤坦言，原本也都期待，昨天就能夠通過，在過年前讓股市活絡，但是最終卡在黃國昌沒有簽名，黃珊珊作為民眾黨的財經政策的主要領導者，可是這樣一個議案，即便黃珊珊同意，也希望能夠快速上路，但是因為黃國昌不簽名，而讓這個議案又被延宕。希望跟民眾黨、國民黨內部相對理性的立委們合作，只要能夠合作，有利於國家社會，民進黨團絕對全力以赴。
 

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