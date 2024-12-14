藍營力拼修高罷免門檻　綠委籲回歸民生法案：符合民心就不用怕被罷

▲藍綠為選罷法爆衝突。（圖／記者皮心瑀攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會13日預計處理《選罷法》等案，藍營原本預計透過人數優勢表決闖關，黨內立委更已經做好「戰鬥準備」，最後院長韓國瑜裁示「再行協商」後宣布休息，讓現場藍委一陣錯愕。而內政委員會國民黨召委徐欣瑩已排定周一審議罷免提高門檻修法。對此，綠委賴瑞隆今（14日）受訪時呼籲國民黨懸崖勒馬，選罷法有高度爭議，首長跟民代只要符合民心，罷免案並不容易成案跟通過，國民黨應該回到經濟、民生法案，這才是人民期待、國家之福。

立法院會昨預計處理《選罷法》等案，為了防堵綠營杯葛議事，白營原本預計提出延會動議，開會到晚上12時為止，當時國民黨團總召傅崐萁也表示支持，不過最終院會飆速略過爭議法案，在下午3點56分左右，立法院長韓國瑜宣布休息，此舉讓原本以為會「戰到底」的藍委略顯錯愕。據悉，是因為韓國瑜期盼朝野和諧。

徐欣瑩也已排審16日繼續審查選罷法「罷免票數比得票數多一票」之提案，因此藍營有可能將該案加上「加嚴法案」一同處理。而考量院會議程及冷凍期相關因素，周一內政委員會將成為選罷法本會期是否通過最關鍵日期，朝野也都發出甲動通知，預計將有激烈衝突。

賴瑞隆表示，國民黨周一就要再次排審選罷法，選罷法是具有高度爭議、衝突的政治性法案，現在立法院應該民生優先、減少爭議性法案，選罷法前兩次排審衝突不斷、朝野共識無法達成，此時修嚴選罷法只是造成社會更加激化對立，並非優先法案。

賴瑞隆呼籲國民黨懸崖勒馬，盡速排審總預算案，剩下不到一個月時間，立法院應盡速審總預算，讓政府預算、地方補助能夠推動，這才是人民期待，選罷法具高度爭議跟衝突，加嚴也影響人民罷免權，這不是現在最優先法案，應優先處理民生、經濟法案、總預算跟人事同意權，才是攸關國家發展法案。

賴瑞隆喊話傅崐萁、朱立倫懸崖勒馬，不要再排審政治性法案、製造朝野衝突，優先排審民生跟經濟法案，讓國家持續進步，讓立法院形象不要持續負面，這是人民期待也是國家之福，傅崐萁應該停止排審選罷法。

賴瑞隆指出，選罷法有高度爭議，首長跟民代只要符合民心，罷免案並不容易成案跟通過，不會造成太大影響，選舉跟罷免都是人民權益，現在限縮人民權益恐怕不是最好時間點，國民黨應該回到經濟、民生法案，這才是人民期待、國家之福。