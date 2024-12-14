　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「抗中、圍蔣、安撫深綠」卡雙城論壇！　藍委籲蔣萬安：做好沙盤推演

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者崔至雲／台北報導

陸委會2日否決雙城論壇上海方名單中的上海市台辦新任主任金梅，及9位隨團的大陸媒體記者。國民黨立委李彥秀直言，此舉企圖用「抗中、圍蔣、安撫深綠」挽回被美方連揮兩記重拳的頹勢；對於即將舉辦的雙城論壇，民進黨政府絕對「雞蛋裡挑骨頭」，北市府一定要進行沙盤推演，做好萬全準備。

李彥秀指出，原本期待誇大中共軍事訓練，棒打雙城論壇，把蔣萬安塑造成「親中」形象的民進黨政府，在連續被美國軍方以及AIT打臉兩巴掌後，退而求其次，封殺大陸團上海台辦主任以及媒體記者11人，企圖用「抗中、圍蔣、安撫深綠」挽回被美方連揮兩記重拳的頹勢。

李彥秀認為，浮誇的大內宣，出口轉內銷受到重挫後，民進黨絕對不會善罷甘休，傾全黨之力、對網軍側翼下達動員令「精準對蔣萬安動手」將是下一階段民進黨轉進的首要目標。

李彥秀提醒蔣萬安，2010年開啟的雙城論壇，原本就是前市長郝龍斌為了突破民進黨執政下兩岸關係的僵局，兩岸關係越緊張，溝通管道越受阻，更是凸顯雙城論壇的意義與價值。雙城論壇是兩岸僅存的正式對話管道，民進黨政府當然希望摧毀兩岸的城市交流的臍帶，獨攬兩岸關係的話語權。所以挺住壓力，保持善意，溝通對話，是北市府的挑戰，更是台灣的機會。

李彥秀說明，台北市長從來就不只是直轄市長，更是首都市長，蔣萬安不僅動見觀瞻，更是代表台灣不能只有民進黨「唯一的一種聲音」，陸委會民調，超過八成的民眾支持兩岸持續交流，一起追求和平共榮。站在主流民意的一邊，強化兩岸論述，才能彰顯台灣民主、自由、包容的多元價值。

對於即將舉辦的雙城論壇，李彥秀直言，民進黨政府絕對「雞蛋裡挑骨頭」，綠營民代側翼一定傾巢而出，不僅全面抹黑抹紅，有意參選的候選人更會用實際的行動挑釁，爭取曝光的機會，也向賴清德輸誠表態，北市府一定要進行沙盤推演，做好萬全準備，讓雙城論壇順利舉辦，這不僅展現北市府的應變能力，更展現蔣萬安的危機處理能力。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣旅美好手二刀流！　有望成隊史第一人
吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　惹怒Sandy
羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」
快訊／30多歲女騎士「頭被輾過」！命危送醫
車諾比核災「狗群變異」抵抗輻射　核電廠10英里外被捕獲
快訊／國1南6車擠成一列！　回堵1公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍盼實踐「臭豆腐外交」　「台美繼續共同維護區域的穩定」

傳綠營推何志偉出戰2026桃園市長　葉元之：他身段軟、大家不會討厭

藍提高罷免門檻闖關「最終戰」戰略曝　綠營悲觀：一定盡全力擋

中央興辦社宅全台開工100案　8年20萬戶社宅目標年底可達成

高虹安「鄰家姊姊」新造型曝光　粉絲湧入狂讚：看得讓人舒服

藍營力拼修高罷免門檻　綠委籲回歸民生法案：符合民心就不用怕被罷

「抗中、圍蔣、安撫深綠」卡雙城論壇！　藍委籲蔣萬安：做好沙盤推演

綠白合契機？　綠營指黃珊珊版財劃法、憲訴法傷害較小「當然可合作」

下周審《選罷法》朝野恐衝突！　她轟綠：癱瘓議事跟戒嚴有何兩樣？

翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

林佳龍盼實踐「臭豆腐外交」　「台美繼續共同維護區域的穩定」

傳綠營推何志偉出戰2026桃園市長　葉元之：他身段軟、大家不會討厭

藍提高罷免門檻闖關「最終戰」戰略曝　綠營悲觀：一定盡全力擋

中央興辦社宅全台開工100案　8年20萬戶社宅目標年底可達成

高虹安「鄰家姊姊」新造型曝光　粉絲湧入狂讚：看得讓人舒服

藍營力拼修高罷免門檻　綠委籲回歸民生法案：符合民心就不用怕被罷

「抗中、圍蔣、安撫深綠」卡雙城論壇！　藍委籲蔣萬安：做好沙盤推演

綠白合契機？　綠營指黃珊珊版財劃法、憲訴法傷害較小「當然可合作」

下周審《選罷法》朝野恐衝突！　她轟綠：癱瘓議事跟戒嚴有何兩樣？

翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行　法官給緩刑理由曝

35歲前NBA勇士前鋒宣布退休　曾隔扣姚明、攜手唐西奇歐錦賽摘冠

陳喬恩1張漏網婚紗照衝上熱搜！　「被自己美到了」萬人認證淪陷

是否遵照黨意？執政黨因尹錫悅彈劾「嚴重分裂」　恐超過10人投贊成

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場　全台首店進駐山樣子美食基地

網上「賣耶誕花圈」踩1禁忌慘了！最高3年徒刑、罰15萬

北韓軍消滅300名烏兵！　2.5hrs閃電攻勢橫掃「奪回邊境村莊」

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

2025新制懶人包！機車駕訓補助最多3800元　5類癌症篩檢擴大對象

農業系高材生揪學弟「種大麻賺黑錢　警抄2850萬毒品...2人收押

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

點名民進黨蘇系「這個人」戰新北！　吳子嘉分析：當選機會非常大

司長逼深蹲被認鼓勵運動　她轟公務體系腐敗

陳佩琪帶「平安龜」赴北所　盼柯文哲平安歸來

陸證實逮捕3名一貫道信徒　陸委會：儘早放人

重申反廢死立場！　侯友宜：我看過兇嫌犯案後還在笑

前防長李天羽辭世　他曝任內兩大貢獻：太平島機場、縮短役期為一年

翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

高虹安「鄰家姊姊」造型曝光！粉絲狂讚

今年度國營事業預算三讀　規模6兆、大砍火力發電和就安基金

火線人物／吳沛憶帶著傷痛前進：我要努力的事還很多

幕後／今院會本要強渡《選罷法》　國民黨急踩剎車2原因曝光

上海團先遣隊抵台　李四川今晚宴請李驍東

蔣萬安「遺憾」上海台辦主任遭封殺　她批：這非首都市長應有的態度

更多熱門

相關新聞

藍提高罷免門檻闖關「最終戰」戰略曝　綠營悲觀：一定盡全力擋

藍提高罷免門檻闖關「最終戰」戰略曝　綠營悲觀：一定盡全力擋

立法院會13日預計處理《選罷法》等案，藍營原本預計透過人數優勢闖關，最終院長韓國瑜裁示「再行協商」，讓現場藍委一陣錯愕。而內政委員會國民黨召委徐欣瑩已排定周一審議罷免提高門檻修法，即便白營已公開表達反對，據悉，藍營將目標放在讓白營「放棄投票」，同樣可透過表決輾壓綠營通過選罷法。民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）受訪時表示，藍營版本等於讓罷免走入歷史，會盡全力擋，但該來的還是會來，大家心知肚明，國民黨如果要硬幹，搭配民眾黨，怎麼擋下確實悲觀。

藍營力拼修高罷免門檻　綠委籲回歸民生法案：符合民心就不用怕被罷

藍營力拼修高罷免門檻　綠委籲回歸民生法案：符合民心就不用怕被罷

綠白合契機？　綠營指黃珊珊版財劃法、憲訴法傷害較小「當然可合作」

綠白合契機？　綠營指黃珊珊版財劃法、憲訴法傷害較小「當然可合作」

善用雙城論壇　為兩岸營造交流互動氛圍

善用雙城論壇　為兩岸營造交流互動氛圍

上海團先遣隊抵台　李四川今晚宴請李驍東

上海團先遣隊抵台　李四川今晚宴請李驍東

關鍵字：

民進黨雙城論壇藍委蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

台式麵包不是麵包　醫生喊別當三餐吃

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面