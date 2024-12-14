「抗中、圍蔣、安撫深綠」卡雙城論壇！　藍委籲蔣萬安：做好沙盤推演

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）



記者崔至雲／台北報導

陸委會2日否決雙城論壇上海方名單中的上海市台辦新任主任金梅，及9位隨團的大陸媒體記者。國民黨立委李彥秀直言，此舉企圖用「抗中、圍蔣、安撫深綠」挽回被美方連揮兩記重拳的頹勢；對於即將舉辦的雙城論壇，民進黨政府絕對「雞蛋裡挑骨頭」，北市府一定要進行沙盤推演，做好萬全準備。

李彥秀指出，原本期待誇大中共軍事訓練，棒打雙城論壇，把蔣萬安塑造成「親中」形象的民進黨政府，在連續被美國軍方以及AIT打臉兩巴掌後，退而求其次，封殺大陸團上海台辦主任以及媒體記者11人，企圖用「抗中、圍蔣、安撫深綠」挽回被美方連揮兩記重拳的頹勢。

李彥秀認為，浮誇的大內宣，出口轉內銷受到重挫後，民進黨絕對不會善罷甘休，傾全黨之力、對網軍側翼下達動員令「精準對蔣萬安動手」將是下一階段民進黨轉進的首要目標。

李彥秀提醒蔣萬安，2010年開啟的雙城論壇，原本就是前市長郝龍斌為了突破民進黨執政下兩岸關係的僵局，兩岸關係越緊張，溝通管道越受阻，更是凸顯雙城論壇的意義與價值。雙城論壇是兩岸僅存的正式對話管道，民進黨政府當然希望摧毀兩岸的城市交流的臍帶，獨攬兩岸關係的話語權。所以挺住壓力，保持善意，溝通對話，是北市府的挑戰，更是台灣的機會。

李彥秀說明，台北市長從來就不只是直轄市長，更是首都市長，蔣萬安不僅動見觀瞻，更是代表台灣不能只有民進黨「唯一的一種聲音」，陸委會民調，超過八成的民眾支持兩岸持續交流，一起追求和平共榮。站在主流民意的一邊，強化兩岸論述，才能彰顯台灣民主、自由、包容的多元價值。

對於即將舉辦的雙城論壇，李彥秀直言，民進黨政府絕對「雞蛋裡挑骨頭」，綠營民代側翼一定傾巢而出，不僅全面抹黑抹紅，有意參選的候選人更會用實際的行動挑釁，爭取曝光的機會，也向賴清德輸誠表態，北市府一定要進行沙盤推演，做好萬全準備，讓雙城論壇順利舉辦，這不僅展現北市府的應變能力，更展現蔣萬安的危機處理能力。

