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台南北區撿菸蒂競賽　仁愛里12.6公斤勇奪冠軍

▲台南市北區區公所，13日週五上午舉辦「減菸淨環境 攜手撿菸趣」撿菸蒂競賽活動成果發表及頒獎，由北區區長潘寶淑主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區區公所，13日週五上午舉辦「減菸淨環境 攜手撿菸趣」撿菸蒂競賽活動成果發表及頒獎，由北區區長潘寶淑（中）主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區區公所，13日週五下午舉辦「減菸淨環境 攜手撿菸趣」撿菸蒂競賽活動成果發表及頒獎，北區區長潘寶淑、各里里長及環保志義工們皆到場共襄盛舉。

▲台南市北區區公所，13日週五上午舉辦「減菸淨環境 攜手撿菸趣」撿菸蒂競賽活動成果發表及頒獎，由北區區長潘寶淑主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次競賽計有17里報名參賽，為期一周的競賽成果統計下來，由仁愛里榮獲第1名佳績，共撿拾12.6公斤菸蒂，其次第2至第5分別為北華里、元美里、文成里及長勝里，由潘寶淑區長親自授獎，並感謝各里對環境保護的辛勤付出，本次活動下來總計撿拾63.2公斤菸蒂，約撿了30萬0958根的菸蒂，成效顯著。

▲台南市北區區公所，13日週五上午舉辦「減菸淨環境 攜手撿菸趣」撿菸蒂競賽活動成果發表及頒獎，由北區區長潘寶淑主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為響應環境部於今年推動「減菸蒂 淨環境」政策，北區區公所先於12月6日攜手國立台南二中師生，辦理減菸淨環境誓師活動，透過宣示及實際行動來落實宣導菸蒂不落地之觀念，提升民眾對環境永續的意識。北區區公所本次更採創新作為，透過各里自由報名競賽並動員環保志工進行菸蒂撿拾之方式，讓更多夥伴參與撿菸蒂的行列，將減菸的理念融入生活中，讓北區成為更舒適、更宜居的乾淨城市。

▲台南市北區區公所，13日週五上午舉辦「減菸淨環境 攜手撿菸趣」撿菸蒂競賽活動成果發表及頒獎，由北區區長潘寶淑主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次參賽即拿下第1的仁愛里郭宜緁里長表示，撿菸蒂的過程中，才發現菸蒂造成的環境髒亂有多嚴重，不論是街道巷弄或水溝縫隙中，都可發現大量的菸蒂汙染，現在也會用行動呼籲民眾菸蒂勿亂丟，大家共同維護市容，讓居住環境更美好。文成里蘇來椿里長說，這次的活動後，現在只要看到地上有菸蒂，沒撿乾淨，反而覺得怪怪的。

北區區長潘寶淑表示，菸蒂不僅影響市容整潔，還含有多種有害物質，危害環境之餘，更影響所及生態系統，同時威脅人體健康。本次撿菸競賽希望喚起民眾的公德心，將菸蒂確實丟入垃圾桶，不隨意亂丟菸蒂，環境整潔需要大家共同努力，透過舉手之勞即可為環境保護盡一份心力。

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