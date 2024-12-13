快訊／台南某幼兒園爆虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱

▲台南市1家幼兒園傳出疑似虐童案，家長指控幼兒園教保員對2歲幼童「巴頭」、猛摔床上…不當對待，有多名幼童受害，教育局已啟動調查釐清真相。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市1家幼兒園傳出疑似虐童案，家長指控幼兒園教保員對2歲幼童「巴頭」、猛摔床上…不當對待，有多名幼童受害，台南市教育局指出，獲報立即即啟動調查，將監視畫面帶回調查，初步疑有不當管教情事，將成立調查委員會，查明後視依情節對教保員及機構開罰，據了解，該名教保員案發後已被園方解僱。

台南市教育局指出，教育局於12月3日接獲家長檢舉，指稱該幼兒園的老師有虐童之嫌，對幼童「巴頭」及將孩子猛摔床上…等不當行為。局方接獲檢舉後，立即安排稽查人員前往該園將監視影像帶回調查釐清案情始末並啟動調查。經初步勘查監視畫面，發現該名教保員有疑似對幼兒不當對待情況，惟畫面中的幼童並非檢舉家長的孩子，教育局依法通知相關學童家長，並進行關懷。據了解，幼童家長獲悉此事後亦相當不滿，除請教育局依法查處外，並表示要將孩子轉校。而涉案教保員在案發後已被幼兒園解僱。

教育局指出，目前全案由調查委員會深入調查釐清中，將視調查結果，依情節輕重對教保員開罰最高30萬元、機構最高6萬元，且不因教保員離職而影響裁罰。

據了解，該幼兒園之前也曾發生對幼童不當管教被罰情事，如今再度傳出疑似虐童事件，顯示該幼兒園的教學管理及教保員的素質疑有問題，教育局需將其列為重點輔導考核對象，以導正其教學風氣，避免類似不當管教情事再發生。