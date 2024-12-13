台南派出所長當綠能蟑螂遭收押　理由曝光：涉3罪恐逃亡串證

▲台南市警局許姓所長涉嫌洩密及貪污罪嫌，檢察官訊後將許員聲押，台南地院羈押庭於下午裁定許員涉嫌重大，有逃亡串證之虞，裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦環保犯罪案，發現台南市警局許姓所長涉嫌洩密及貪污等案，認犯嫌重大且有湮滅證據及勾串共犯及證人之虞，12日深夜依法當庭逮捕後，向台南地院聲請羈押禁見，法院13日下午以許員涉嫌重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見、禁止通信。

台南地院羈押庭指出，被告涉犯刑法第132條第1 項之洩露國防以外應祕密之消息罪，以及貪污治罪條例第4 條第1 項第5 款之違背職務收受賄賂罪、同條例第6條第1項第4款之於主管或監督之事務圖利罪，犯罪嫌疑堪認重大。

法官認為，被告面臨重罪之訴追、或遭判處重刑，其逃匿以規避審判程序之進行及刑罰執行之可能性甚高，逃亡避責之疑慮，無法完全排除，依一般合理判斷，有相當理由認其有逃亡之虞。且被告與證人或具有相當利害關係之共犯之間因面臨壓力，藉隱蔽手段聯絡本案案情，而對後續之偵查結果即產生重大不利影響之可能性無法排除，事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而有刑事訴訟法之羈押原因。

法官指出，被告所涉之犯罪事實，危害官箴警紀，基於對社會侵犯之危害性及國家刑罰權遂行之公益考量，並權衡被告之人身自由之私益及防禦權受限制之程度，且參諸現今通訊軟體技術便捷、迅速、私密之特性，並非所有通訊方式均可由偵查機關事先掌握蒐證，被告仍有透過通訊軟體或他人而與共犯、證人聯繫進行勾串之可能性，認對被告非予羈押，顯難進行追訴、審判，有羈押及禁止接見、通信之必要，裁定羈押禁見、禁止通信。

據了解，檢察官指揮台南市警局督察室、法務部廉政署南部地區調查組等單位進行蒐證，並於12月12日上午持台南地院核發搜索票至許員辦公室等處執行搜索，並傳喚許員及業者等2名被告及2名證人共4人到案，訊後許員被當庭逮捕聲押，林姓業者10萬元交保，2名證人請回，全案由檢方深入偵辦中。