輕生公務員凌晨上班原因曝！謝宜容前下屬爆她「怕壞人」

▲勞動部長洪申翰。（圖／陳瑩欣攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部39歲吳姓公務員輕生案行政調查逆轉，勞動部部長洪申翰11日召開記者會，說明勞動力發展署北分署前署長謝宜容經重啟調查「內外部委員一致認為，確定是霸凌」，再度引發話題。一名謝宜容前下屬就在Threads列出4點，解釋吳先生凌晨4、5點就「主動」上班的原因。

民進黨新北市議員李宇翔11日在Threads分享勞動部北分署霸凌輕生案重點，貼文引來謝宜容前下屬留言，文中說明4點，「1.吳先生為何要早上4、5點去辦公室上班，因為有龐大的壓力，焦慮睡不著，所以清晨醒了，就自行騎機車去上班。」「2.壓力太大，真的笑容會消失！所以上面2點過來人都經歷過！」

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再來則是3、4點，「3.天天工作超時，長官給的壓力大！睡眠不足，身體會出狀況！吳先生遺書有說『我不想再想了、我累了』把自己生命也交出來！」「4.謝怕壞人、如果工作不好做，不做最大！不要想不開！早早離開！」

勞動部長洪申翰11日召開記者會，重啟勞動部北分署吳姓公務員輕生案件，針對勞發署北分署前署長謝宜容調查結果，洪申翰從3大重點調查。

他指出，據調查訪談，謝宜容就任以來，確實產生管理不當，她用高壓、威嚇方式管理同仁，北分署處於高度壓迫、窒息環境中，下屬不同意見用斥責怒罵態度，產生2大非常要不得的寒蟬效應：惡劣管理不合理要求不敢向上面請求修正、惡劣管理不敢走申訴管道，因為她會去查源頭。

洪申翰表示，職場霸凌基準，所有受訪者都肯定吳姓公務員是負責且默默承受的人。當吳接到謝宜容指派處理AI智能，根本是一個「指派錯置」，所謂AI智能專案根本是難以達成的任務、不可能的任務。吳姓公務員接收專案踰越業務合理且必要範圍，造成生前莫大心理壓力和疲勞，這就是霸凌。

最後，洪申翰提到門禁卡紀錄和監視畫面，凌晨4、5點吳姓公務員上班，AI智能專案不能交就自我了斷，同仁訪談中有看到吳姓公務員確實有表達承受不了，因此絕對有關。

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