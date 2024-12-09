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下水道席拿到紀念品「周杰倫小氣球」！鐵粉感動哭：太寵

▲▼ 。（圖／韓璟授權引用）

▲場外粉絲拿到周杰倫小氣球。（圖／韓璟授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

天王周杰倫在大巨蛋辦演唱會，門票一票難求，有不少歌迷儘管搶不到票，仍聚集在會場外聽「漏音」共襄盛舉。就有粉絲8日在「下水道席」竟然拿到紀念品，忍不住在Threads曬出周杰倫小氣球，笑讚「下水道席也是不錯啦！」引發眾人熱議，「真的好讚」、「太寵粉了吧」、「好想要。」

圖文插畫家「蠢羊與奇怪生物」兼網紅「視網膜 Retina」經紀人的韓璟在Threads發文，分享手持小氣球的畫面，圖中搭配文字「今天下水道觀眾有紀念品」，文中笑呼「下水道席也是不錯啦！」

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貼文引發熱論，「他們只發到一半就不發了，我們這邊都沒有」、「怎比燈還好看啦」、「太寵粉了吧」、「有去現場但沒有拿到TT，有好心人願意賣嗎」、「去了第一天，今天沒辦法去嗚嗚」、「昨天都沒有」、「為什麼昨天沒有QQ？」還有人直讚，「感覺比我的手燈有質感。」不過，韓璟就直呼「不許你這樣說～我想要手燈啊！」

另外，也有到現場「旁聽」的粉絲拿到氣球，感動發文「真的要哭了，連下水道的朋友，主辦單位也有給我們應援氣球」，還隔空喊話周杰倫，「謝謝哥！下水道的朋友都準備好了。」

有粉絲也直呼，「看到這個又哭了，第一天去大巨蛋聽漏音沒有發，後來杰倫一定是知道每天越來越多人在外面聽，才加緊趕工做這個場內沒有拿得到的氣球給場外的鐵粉。真的哭死，那麼寵粉的天王哪裡有？」「應該努力全勤的，只去了第二場，發現後面福利愈來愈好。」

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