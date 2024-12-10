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他喊台灣「演唱會天花板」是她！網一致好評淚讚：是大藝術家

▲▼蔡依林演唱會化身「銀河雅典娜」。（圖／凌時差提供）

▲有網友認為蔡依林的Ugly Beauty演唱會是台灣演唱會天花板。（圖／凌時差提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

天王周杰倫在大巨蛋的演唱會日前順利落幕，社群平台上有超多演唱片段和話題。就有網友表示，講到演唱會，他認為某位藝人是台灣演唱會的top，「蔡依林前陣子剛結束巡演的Ugly Beauty，應該是已經台灣演唱會的天花板，無論是燈光主題效果以及各種大大小小的細節，真的讓人欲罷不能」，貼文引發熱論。

該名網友在Threads表示，看到大家都在討論周杰倫，他忍不住一定要說一下天后蔡依林9月結束為期5年的Ugly Beauty世界巡迴演唱會，「應該是已經台灣演唱會的天花板。」從燈光主題效果到各種大小細節，都令人欲罷不能。

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他透露，演唱會分成六章節，像是把自己內心重新掏空、擁抱脆弱，講述從迷失自己，到成為自己內在的英雄的歷程，「光是演唱會的顏色跟層次，真的是無人能敵。」

原PO接著解說整場演唱會，「開頭暖場，就是布幕利用大量的投影表達出一個人的焦慮、自我懷疑、疑神疑鬼。」再來第一章是「孤兒」，「這個章節，開場就是惡之必要，大家有注意到一開始演唱會的顏色都是黑白，衣服也是黑白。」

第二章是「漠視的慾望」，這個章節運用大量的紅色譬喻人的慾望，燈光全都是紅色的，搭上〈愛無赦〉整個超嗨。第三章是「破碎的心」，在這章節開始有黑白相間的衣服，像是一種慢慢地把自己找回來、拼湊的感覺，衣服也用了大量拼湊元素。

第四章則是「純真」，感覺蔡依林想表達回到內心純真面，這個章節的衣服都非常可愛，又不失一種想要表達純真美好的感覺。第五章是「脆弱」，這章節幾乎都是抒情歌，都是關於感情、人生、自我懷疑部分，這環節的燈光很多元、溫暖。

最後一章「內在英雄」，這一章布置的燈光，都是彩虹、各種五彩繽紛的顏色，原PO認為這象徵著從黑白走到多元彩色，是一種自我的救贖，也一種心態的開放，「多元的色彩（有唱到〈玫瑰少年〉），光是顏色就給我這麼多的感觸，團隊真的超級用心，細節超級滿！」

他提到，天后最後一首歌是〈怪美的〉，「最後的時候是替蔡依林加冕皇冠！也象徵著一種自我的救贖，也藉此跟粉絲表達一種，你是可以成為自己的內在英雄。」看完這場演唱會，原PO不禁直呼，「我想演唱會能做到這樣的細節，真的蔡依林的團隊真的不簡單。」

貼文引發熱論，許多人也紛紛感動點頭，「Jolin演唱會是在看秀，所以連串場影片時間都捨不得去上廁所，因為都是秀的一部分」、「根本是舞台劇、歌劇、一場完美的Show」、「有幸看了3場，真的是意猶未盡的大秀，各種概念都完整呈現，超愛紅色和純真的part」、「演唱會天花板無誤」、「她真的是大藝術家。」

※本文獲原PO授權引用。

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