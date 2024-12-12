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超多人用笑哭emoji！他喊很解「交不到女友」理由曝　大票點頭

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人傳訊息時喜歡用「emoji」，就有網友表示，看到某個emoji時會覺得很解，那就是「歪頭笑哭」，他甚至覺得，會有人因為用這個表情符號交不到女朋友。貼文引發議論，不少人紛紛一愣，「可是我很喜歡，看起來很尷尬很好笑」、「為什麼？我跟我的朋友常常用這個耶！」

有網友在Threads貼出一張訊息截圖，只見他看到對方傳了兩個「歪頭笑哭」的emoji，忍不住回訊「我很認真的告訴你，如果你再用這個emoji，你會永遠交不到女朋友。」文中則直呼，「這個emoji 真的很解。」

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貼文一出，就有人忍不住驚呼，「可是我很喜歡，看起來很尷尬很好笑」、「為什麼？我跟我的朋友常常用這個耶」、「這明明超好用，誰管你解不解」、「我超愛用」、「蛤！那很好笑的時候，到底是要用什麼表達？」「可是我覺得很讚耶！而且一定要三個。」

但也有網友懂原PO的感覺，「當你拋出你覺得很好笑的哏，或者興致勃勃講了一大堆你感興趣的事情後，或者花心思打了很多字分享自己的心情，對方只回你這個的時候，表示他覺得『無語、不好笑、沒意思』」、「認同爆，我很常用別的，但真的不會用這個。但現在每個人看表符的感受都不同，人生好難」、「傳這個就很尬啊！我認同，投你一票。」

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