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彈劾尹錫悅時間表出爐！　南韓國會明下午「提早1小時」表決

▲▼南韓6個在野政黨再度向國會提出「尹錫悅彈劾訴追案」。（圖／達志影像）

▲南韓6個在野政黨再度向國會提出「尹錫悅彈劾訴追案」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍隊強闖國會與中選會，引發政局與社會動盪不安。繼7日彈劾案因未能達到出席門檻而無法通過表決後，南韓6個在野黨再度於昨（12）日再度針對尹錫悅提出彈劾訴追案，目前已在國會本會議進行報告，預計明（14）日下午正式表決。

根據《韓聯社》，共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨等6個在野黨190名國會議員，以及一名無黨籍國會議員金鍾旻，今（13）日下午2時4分在國會本會議上，針對尹錫悅彈劾訴追案進行報告，彈劾案表決預計將於14日下午4時（台灣時間下午3時）進行，比先前預告還要提早一個小時。

在此次彈劾訴追案所列出的彈劾事由中，提到尹錫悅發布違反憲法與法律的戒嚴令，破壞國民主權主義與權利分立（分權）原則，且尹錫悅還指揮戒嚴軍，試圖逮捕國會議員。

同時，戒嚴軍還佔領中央選舉管理委員會（南韓中選會），扣押中選會當職人員的手機，並試圖封鎖親在野黨媒體人金於俊所成立的輿論調查機構「花」。

▲▼ 南韓國會示意圖。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國會14日下午將再度針對尹錫悅進行表決。（示意圖／達志影像／美聯社）

不過，此次彈劾訴追案表決的內文中，並未像上次一樣列出金建希炒股疑雲、尹錫悅操控大選輿論、尹錫悅「價值外交」（親美日、敵視中俄朝）路線等。

彈劾訴追案必須由2分之1以上的在籍國會議員（總共為300席，2分之1為150席）發議，經過國會本會議報告後，必須在24至72小時內進行表決，表決時採取不記名投票，必須獲得3分之2以上（200席）的在籍議員投下贊成票，彈劾案方能通過。

據悉，自從祖國革新黨黨魁曹國，因子女入學疑雲等弊案，而遭大法院（最高法院）判刑2年定讞，自此喪失國會議員一職，且服刑結束後5年內不得競選公職，該職位依祖國革新黨比例代表（類似我國不分區立委）名單，由白仙姬繼承，因此在野黨的國會議員席次依舊維持192席，至於國民力量則為108席。

一旦國民力量有超過8名議員贊成彈劾尹錫悅，則彈劾案將能順利通過。

▲▼南韓執政黨國民力量國會議員金相旭贊成彈劾總統尹錫悅，13日上午在國會前發起一人示威，呼籲黨內議員投下贊成彈劾。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓執政黨國民力量國會議員金相旭贊成彈劾總統尹錫悅，13日上午在國會前發起一人示威，呼籲黨內議員投下贊成彈劾。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，在第一次彈劾案的內文中，曾經指控尹錫悅「輕忽地緣政治平衡的重要性，固執採取敵對北韓（朝鮮）、中國、俄羅斯的外交政策」，不過在此次彈劾案表決文中，卻未見上述內容。

對此，共同民主黨國際委員長姜仙祐在臉書上解釋，此次內文的變動是受到黨代表李在明的指示，李在明認為必須反應共同民主黨的立場，民主黨同樣認可美韓同盟在大韓民國繁榮與東亞和平穩定上的重要性，且韓日友好合作關係也必須持續發展。

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