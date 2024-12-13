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日救護車「打滑自撞」！　心肺停止8旬翁到院後宣告死亡

▲▼救護車。（示意圖／CFP）

▲日本一輛救護車在移送患者的途中發生車禍，而患者送院後確認死亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

北海道東部的網走市11日發生一起救護車自撞事故，當時車上載有一名心肺功能停止的8旬病患，雖然隨即派出另一輛救護車協助患者送院，但仍然導致延誤8分鐘，而患者也在到院後被宣告死亡。對此，負責運送病患的網走地區消防組合12日證實這項消息，並向家屬謝罪道歉。

根據《朝日新聞》報導，網走地區消防組合12日表示，11日晚間8時30分左右有一輛救護車載著一名80多歲心肺功能停止的男性患者前往醫院就醫。然而在行經網走市南10条東3丁目的下坡路段時，因路面積雪結冰，導致車輛不斷左右打滑長達80公尺，隨後衝上人行道，並自撞路邊民宅前的樹木。

當時車上的救護人員隨即調派另一輛救護車接手，協助將車上的80多歲男性病患送往醫院治療，同時持續對患者急救，不過仍然導致患者送達醫院的時間延誤約8分鐘。

該名病患抵醫院後被宣告死亡，對此，網走地區消防組合已向患者家屬致歉謝罪。消防組合指出，病患是在自家洗澡時，突然心肺功能停止。

據了解，事發當時網走市氣溫僅零下6度，路面也覆蓋著冰層和半融化的積雪，行車環境極為惡劣。

根據《每日新聞》報導，網走地區消防組合表示，患者死亡與車禍並沒有直接關係。而當時車上共有4名救護人員以及1名患者家屬，5人皆未受傷。

對此，消防組合消防長近藤優表示，目前已經對所有救護車操作人員重新進行安全駕駛教育，以防止類似事件再次發生。

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