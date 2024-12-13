一審判在野黨魁無罪！　法官遭尹錫悅列進「逮捕名單」

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊進入國會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，還派出軍隊與警力封鎖國會、強闖中選會，其中國軍防諜司令官呂寅兄更持有一張逮捕名單，要求逮捕執政黨國民力量黨代表韓東勳、共同民主黨黨代表李在明等人。警察廳長趙志浩透露，其實尹錫悅也曾要求逮捕一名部長法官，因為該名法官曾宣判李在明「無罪」。

根據《韓聯社》，警察廳長趙志浩被緊急逮捕後，在接受警察國家搜查本部長戒嚴特別搜查團的調查時透露，在3日發布戒嚴的當天晚間10時30分，國軍防諜司令官呂寅兄曾經交給他一份「逮捕名單」，要求針對15名主要政治人物的所在位置進行追蹤。

不過，趙志浩卻看到一個自己並不太認識的姓名，連忙追問「金東鉉是誰」。呂寅兄才回答道，「他是李在明涉嫌『教唆偽證』的一審判決時，判處李在明無罪的法官。」

據悉，首爾中央地方法院刑事33部，曾於11月25日針對李在明涉嫌「教唆偽證」案做出一審判決，當時部長法官金東鉉判處李在明無罪。同時，金東鉉也是李在明大庄洞、柏峴洞、慰禮新都市、城南FC等多項弊案的擔當法官。

該份逮捕名單，還包括執政黨國民力量黨代表韓東勳、共同民主黨黨代表李在明、祖國革新黨黨代表曹國、國會議長禹元植、共同民主黨院內代表朴贊大、共同民主黨首席最高委員金民錫、國會法制司法委員長鄭清來、前大法院長金命洙、前大法官權純一、立場傾在野黨的媒體人金於俊。

對於戒嚴當天，呂寅兄竟然要求趙志浩逮捕宣判李在明無罪的部長法官金東鉉，南韓大法院（最高法院）表示驚訝與擔憂，「如果屬實，則是直接對司法權構成嚴重侵害。這是在法治國家中絕對不允許發生的事。必須儘快釐清真相，並且承擔法律責任。」

另外，該份逮捕名單也包括前大法院長金命洙、前大法官權純一。