尹錫悅防線瓦解！執政黨至少7人跑票　議員認：彈劾通過可能性極高

▲ 7日表決尹錫悅彈劾案，國民力量議員集體離席杯葛議案。（圖／翻攝自NATV國會放送）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅因戒嚴風波面臨在野6黨提出的第二份彈劾案，14日將送交國會表決，通過與否的關鍵掌握在執政黨國民力量議員手中，據報截至13日已有25人將參與投票，其中7人表態將「倒戈」投下贊成，距離通過門檻只差1票，可見尹錫悅防線逐漸瓦解。

7日表決尹錫悅彈劾案以前，國民力量定調黨中央立場為反對彈劾，議員在投票前集體離席，最終因出席人數未達門檻未能通過。在野6黨隨即提出第二份彈劾案，將於14日表決，而《中央日報》12日披露，已有至少25名國民力議員表示將參與投票，顯示國民力量的「彈劾防線」逐漸瓦解。

根據《韓聯社》，截至13日公開「跑票」支持彈劾的國民力量議員包括在7日第一輪投票就投下贊成的安哲秀及金睿智，此外還有趙慶泰、金相旭、金宰燮、秦鍾午及韓智雅等7人。在野黨192席只要再加上8張執政黨贊成票，彈劾案即可通過，目前距離通過門檻只差1票。

另有10多名國民力量議員將參與投票，據悉他們雖未公開表態，但很可能有更多人決定支持彈劾，因此有觀測認為，黨內倒戈人數早已超過通過門檻的8人。

國民力量院內代表權性東預計在表決的14日上午召開議員總會，決定是否維持黨中央既有的反對彈劾立場，以及是否參與投票。隨著表態將參與表決的人數增加，此次投票料將不同於7日的集體抵制，有望開放議員自主投票。

親黨主席韓東勳派的國民力量最高委員金鍾赫受訪指出，「總統本人說要接受彈劾審判，因此黨若要阻止，在邏輯上也是前後矛盾」，認為尹錫悅12日的談話反而減輕議員參與投票的壓力，預估第二次彈劾案通過可能性極高。

親尹派最高委員金在原則認為，黨中央論調可能產生影響，但因已有7人公開表態，彈劾通過可能性正在提高。