尹錫悅命令警察逮捕國會議員　要求「通通抓起來」！

▲南韓警察廳長趙志浩。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間發布戒嚴，派軍隊與警力封鎖國會、前往中選會，引發政局與社會動盪不安。其中，警察廳長趙志浩接受調查時透露，在戒嚴令發布後他曾6次接到來自尹錫悅的電話，對方在通話中要求逮捕現場所有國會議員，而在戒嚴發布的3個小時以前，他更在一場秘密會議接到尹錫悅的指令。

根據《韓聯社》，警察廳長趙志浩、首爾警察廳長金峰植接受警察廳國家搜查本部特別搜查團調查，11日凌晨3時49分依涉嫌內亂罪而遭到「緊急逮捕」，目前仍關押在首爾南大門警察署內。在調查中，趙志浩3日當天在戒嚴令發布之後，曾經6度接到來自總統尹錫悅的電話。

趙志浩在調查中指出，總統尹錫悅單方面向他下達指令，「把（國會議員）全部都抓起來！因為（他們）違反戒嚴法，全部逮捕！」；趙志浩表示，在接到尹錫悅的指示後，因認為太不合常理，所以最後假裝沒有聽到，並沒有傳達給幕僚，他聲稱此舉算是「違抗」尹錫悅的指令。

▲南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

據悉，時任南韓國家情報院第1次長洪壯源事後曾在接受調查時表示，尹錫悅3日發布戒嚴後曾下達指令，「給我全部抓起來，整理乾淨」，此後防諜司令部傳來一份逮捕名單，要求逮捕主要政治人物。

該份名單，包括執政黨國民力量韓東勳、共同民住黨黨代表李在明、祖國革新黨黨代表曹國、國會議長禹元植、共同民主黨院內代表朴贊大、共同民主黨首席最高委員金民錫、國會法制司法委員長鄭清來、前大法院長金命洙、前大法官權純一、立場傾在野黨的媒體人金於俊。

不過，由於趙志浩在與尹錫悅通話時，使用的是防竊聽電話，電話裡安裝反監聽、防止錄音的應用程式，因此目前並無兩人對話錄音檔。對此，警察國家搜查本部所成立的特別搜查團今（13）日表示，目前已經透過強制扣押搜索，取得該支防竊聽電話。

警方所成立的特別搜查團也透露，首爾警察廳長金峰植在向前線警力下達「封鎖國會」指令時，並非使用防竊聽電話，而是使用一般電話。

▲尹錫悅宣布戒嚴，南韓民眾聚集國會抗議。（圖／路透）

另外，在戒嚴發布之前，趙志浩、金峰植其實曾於3日晚間7時前往位於首爾市鐘路區三清洞的「安全屋」密會尹錫悅，現場還包括時任國防部長金龍顯，當時兩人從尹錫悅收到一份A4紙張，上面寫滿戒嚴發布後的詳細計畫，尹錫悅向兩人下達指令的時間長達5分鐘，內容大致是晚間10時發布戒嚴，並於晚間11時掌控國會、中選會、共同民主黨黨部、輿論調查機構「花」、MBC電視台等10處地點。

在走出安全屋後，趙志浩對著金峰植說道，「這真的是現在的突發狀況嗎？是不是趁機測試我們？」；回到官邸後，趙志浩向配偶表示，「這太不像話了，國務會議根本不可能通過」，之後更是當場撕毀A4紙張。至於金峰植接受警方調查時則表示，他不記得有該張A4指令。

警察廳國家搜查本部特別搜查團調查認為，趙志浩撕毀寫滿尹錫悅指令的A4紙張之行徑，屬於「湮滅證據」。