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家長們注意！中國「空氣針」玩具入台　綠議員曝可能造成外傷

▲民進黨北市議員許淑華。（資料照／記者黃克翔攝）

▲民進黨北市議員許淑華。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

知名網購平台近日傳出有賣家上架販售中國的「空氣針」玩具，外表鮮吸睛，但民進黨北市議員許淑華昨（12日）透露，這款玩具外型可愛，卻附有尖銳的金屬針頭，不但可能造成外傷，還可能引發感染，後果不堪設想。

許淑華提到，最近中國社群平台爆紅的「空氣針」玩具在網購平台出現，可能已經流入台灣，這款玩具外型可愛，吸引孩童注意，卻附有尖銳的金屬針頭，對孩子的健康安全，是不容小覷的威脅。

許淑華指出，「空氣針」和過去流行的「蘿蔔刀」一樣，利用可愛外型降低大人戒心，但實際上暗藏危險。「如果金屬針頭不小心刺傷自己或他人，不但可能造成外傷，還可能引發感染，後果不堪設想」。

此外，令她擔憂的是，已經有家長發現，這類商品沒有經過任何安全檢驗，竟然在平台上大肆販售，這也讓許淑華感到不能容忍。

許淑華表示，她要求台北市政府相關單位要聯合消保、衛生等部門，立即展開調查，也提醒家長與師長們務必提高警覺，目前社群媒體與短影音的流行，會害孩子以為這是有趣玩具。

最後，許淑華強調，應該教導孩子如何辨別這類危險物品、主動阻止購買，以避免發生任何意外，她也承諾自己會督促台北市政府各部會動起來，一定要保護孩子們的安全。

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