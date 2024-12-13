無人機拍美軍太空基地！　中國男「搭機離境前」遭逮

▲美國加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部指出，有一名居住在北加州的中國籍男子因涉嫌駕駛無人機飛越范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）並拍攝該設施的照片而被逮捕；若罪名成立，將面臨最高4年的有期徒刑。

綜合外媒報導，現年39歲的周應標（YinpiaoZhou，音譯）為合法居住於加州康特拉科斯塔郡（Contra Costa County）的中國公民，他因涉嫌操作無人機空拍軍事基地照片，於10日在舊金山國際機場準備搭機返回中國時遭逮捕。

范登堡太空基地是包括馬斯克（Elon Musk）太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）等太空任務以及飛彈測試的發射場。

司法部聲明指出，范登堡基地的無人機探測系統在11月30日偵測到有無人機飛越，「無人機探測系統發現，該無人機飛行時間接近一小時，達到地面以上約一英里的高度，起飛地點位於海洋公園（Ocean Park）。」

司法部表示，基地人員當天隨即和周應標接觸，當時他身邊還有一名同行者，並發現他將無人機藏在口袋；取得聯邦搜查令後，幹員檢查了周應標的無人機，發現其中存有多張透過無人機拍攝的基地照片。

聲明還提到，「檢查周應標的手機時，發現他約在一個月前曾使用Google搜索『范登堡太空軍基地無人機規則』（Vandenberg Space Force Base Drone Rules）一詞，並與他人交流如何破解無人機限制，讓其飛得更高。」

司法部補充，周應標是持有美國合法居留身份的中國公民，今年2月曾返回中國探親後回到美國；與周應標在11月同行的人士，是幾天前從中國抵達美國的。

周應標11日在舊金山法院出庭時沒有提出抗辯，他被控未登記不提供運輸的飛機以及侵犯國防空域。如果罪名成立，周應標將面臨最高4年的有期徒刑。