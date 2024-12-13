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黑熊學院認「用陸製空拍機」　黃揚明：不去查一下誰被統戰嗎

▲▼用陸製空拍機拍攝「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊被抓包。（圖／翻攝黑熊學院臉書）

▲用陸製空拍機拍攝「守護台灣」，黑熊學院偷刪數位資訊被抓包。（圖／翻攝黑熊學院臉書）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋創辦的「黑熊學院」，日前舉辦千人排字活動，事後上傳空拍圖「DEFEND TAIWAN」，遭網友發現使用陸製空拍機拍攝。黑熊學院12日發文致歉表示，「拍攝畫面交由承包商空拍，使用大疆生產無人機，虛心接受各種批評與指教」。對此，黃揚明大酸，這模式很黑熊，哪次不外包，八炯也參加此活動，不去查一下誰被統戰嗎？

近日網友爆料，黑熊學院上傳的「DEFEND TAIWAN」活動照，數據資訊顯示拍攝工具為中國大疆公司製造的「DJI Mavic 3」，黑熊學院第一時間並未回應，而是修改照片的下載連結，換上清除數據資訊的同張照片。

黑熊學院12日則發文致歉，8日的排字活動中，拍攝畫面交由承包商空拍，經確認，使用的無人機為大疆生產無人機，「黑熊學院成立以來，虛心接受各種批評與指教，若有不實抹黑與謠言都會第一時間澄清，但錯的事情絕對虛心檢討」。

對此，黃揚明表示，向民眾募資上千萬元辦保衛台灣排字活動，然後被踢爆使用中國大疆品牌的空拍機拍攝成果照片。黑熊學院證實此事，強調是「外包廠商」的問題啦！

黃揚明大酸，這模式很黑熊，哪次不外包，募來的錢再外包出去，另外八炯也參加此活動，不去查一下誰被統戰嗎？

▼黑熊學院共同創辦人、民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

▲▼黑熊學院共同創辦人、民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

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今（13日）立法院會預計處理國民黨團提案選罷法、憲訴法修正，民進黨團此次拂曉出擊，黨團幹部5點就在議場門口排隊等著遞案，民進黨立委也早早集結完畢，待七點議場門一開，便魚貫而入向議事人員登記發言。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，黨團排入運動部成立、運產條例修正、當沖降稅年限延長等民生法案，也要阻卻國民黨團再次突襲、變更議程強硬處理選罷法，院長韓國瑜已經答應邀朝野黨團協商議程，希望院長發揮調和鼎鼐能力。

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