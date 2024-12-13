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北約秘書長：中國正在「霸凌台灣」加強軍備！　呼籲轉向戰時思維

▲▼荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲呂特呼籲北約國家轉向戰時心態。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）12日警告，中國正在積極加強軍備並且「霸凌台灣」，全球各地也有許多威脅正在發生，「安全情勢看起來不太好，無疑是我此生最糟糕的時候」，呼籲成員國面對危險、轉向戰時心態。

呂特在布魯塞爾發表演說時指出，俄羅斯、中國、北韓與伊朗，都在努力削弱北美及歐洲國家，企圖重塑全球秩序，但「並非創造一個更公平的（全球秩序），而是確保他們自己的影響力範圍」，「對於盟國的敵意行動是真實的，並且正在加速。」

他點名跨大西洋惡意網路攻擊，英德領土上的暗殺企圖，捷克彈藥倉庫爆炸，波蘭、拉脫維亞、立陶宛及芬蘭非法入境移民武器化，波羅的海民航遭干擾，「這些攻擊不是獨立事件，而是協調行動的結果，旨在破壞我們的社會穩定，阻止我們支持烏克蘭。它們規避了我們的威懾，並且把（戰爭）前線帶到我們家門前，甚至是我們的家園。」

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

▲中國解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

尤其是中國，「我們必須看清楚中國的野心，中國正在大量建設軍隊、包括核武，缺乏透明度，也沒有設限」，不僅軍事工業基礎成長，獲取高端武器系統與設備的速度，更是美國的5到6倍，「從2020年的200枚彈頭，到了2030年，中國預計擁有超過1000枚核武，太空發射投資也在飆升。」

此外，「中國也在挑戰我們的技術優勢，大規模投資未來的顛覆性科技，包括AI、量子與太空，這些都將幫助中國規劃、指揮、控制與鎖定目標。」他更直言，「中國正在霸凌台灣」，並以可能削弱我們社會的方式，企圖獲得我們的關鍵基礎建設。

呂特說，「他們正在考驗我們，全世界其他地方都在看」，「危險正在全速向我們逼近，我們絕對不能視而不見，我們必須面對它……我們所有人都必須更迅速、更猛烈，是時候轉變成戰時心態，提高我們的國防生產及國防開支了。」

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