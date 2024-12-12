淡北道路施工管線遷移　12／11起車道調整

▲為配合台電進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移及埋設作業，新北市工務局於11日起調整淡水民權路（中油竹圍站附近）車道施工，總工期約180天。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為配合台電進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移及埋設作業，將於昨（11日）起調整淡水民權路（中油竹圍站附近）車道施工，工期約180天，施工期間白天仍維持雙向3線道通行，僅於夜間縮減淡水往台北方向中外側2車道，以小範圍分區段進行施工，提醒用路人行經工區時減速慢行，注意安全。

新北市新工處長簡必琦說明，12月11日起淡水民權路將調整車道標線，開挖最內側車道及中央分隔島人孔遷移管線，施工期間將維持雙向三線道通行，工期約30天；接著預計明年1月10日起，每天夜間10時至隔日清晨6時，封閉民權路往台北方向中外側車道進行路側管線埋設，採分階段施工至清晨恢復通行，以降低對交通影響。

工務局表示，淡北道路全長5.45公里，完工後可紓解台2線竹圍-紅樹林路廊交通瓶頸，與淡江大橋、淡海輕軌二期是淡水「交通三箭」之一，預計118年完工通車。今年2月開工後，三大工區同步展開施作，目前已完成跨捷運施工鋼便橋及部分橋墩基礎，主線高架橋於竹圍加油站後方跨越捷運軌道至民權路後，將利用中央分隔帶施作橋墩，因台電既有高壓電纜與橋墩位置衝突，需辦理管線遷移作業，提醒用路人配合現場指揮人員引導行駛，造成不便敬請見諒。