落實居住正義！新北三重段社宅開工　侯友宜：照顧不同族群

▲新北市持續增加社會住宅量能，照顧更多不同族群。（圖／新北市城鄉局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「三重區三重段停車場及青年社會住宅」今（12日）舉行開工動土典禮，市長侯友宜主持動土儀式時表示，社會住宅要兼顧便利的地點和良好的品質，新北市社宅目前已達3.3萬戶，未來會持續與中央合作增加社宅量能，照顧更多不同族群，實現居住正義。

▲「三重區三重段停車場及青年社會住宅」12日舉行開工動土典禮。

侯友宜說，本處社宅提供440戶居住單元，同時規劃汽車位151格、機車位460格，並引進身心障礙者社區日間照顧中心及社區長照機構等公益空間，為智慧化、綠能化、通用設計化的建築，周邊鄰近新北大都會公園及捷運，擁有極佳的生活機能及交通便利性。

城鄉局表示，「三重區三重段停車場及青年社會住宅」樓層達22層、地下5層，將提供440戶居住單元，並致力取得綠建築、智慧建築及耐震等認證標章，納入無障礙通用及BIM規劃設計概念，並以建築能效1級以上節能減碳設計。新北市社宅量能持續擴充，目前已合作興辦社宅短期達3.3萬戶，其中三重區已完工、興建及規劃中的有4,085戶，未來將於整體開發區劃設至少5%社福用地興建社會住宅，以達長期4.5萬戶的目標。