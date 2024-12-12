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豪華巨星組合登台熱唱　新北魔幻彩排現場搶先公開

▲新北豪華巨星組合登台熱唱。（圖／新北市觀旅局提供）

▲鼓鼓呂思緯、蕭秉治兩人合唱時特別宣布演唱會當天將以「全白雙帥」的造型亮相。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024新北歡樂耶誕城最受矚目的「魔幻巨星耶誕演唱會」將於本周末盛大登場，14、15日兩日共計邀請18組重量級卡司輪番開唱！今年卡司名單眾星雲集，讓粉絲們相當期待，而新北市市民廣場主舞臺今（12）日下午也陸續進行彩排，現場彩排歌手更熱情問候大家，帶來多首歌曲，提前讓歌迷們暖心過耶誕！

12日歌手李東軒、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、白安、熊仔及Ozone陸續到場彩排，眾多歌迷也提前抵達活動現場支持，此次活動鼓鼓呂思緯特別改編「口頭禪」系列唱跳限定組曲，蕭秉治則是帶來新歌連發，兩人合唱時更特別宣布演唱會當天將以「全白雙帥」的造型亮相，令歌迷又驚又喜！

▲新北豪華巨星組合登台熱唱。（圖／新北市觀旅局提供）

▲鼓鼓呂思緯特別改編「口頭禪」系列唱跳限定組曲，蕭秉治則帶來新歌連發。

「創作才女」白安則是特別為活動重新編曲輕快曲風，當彩排時演唱到經典歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，立刻引起全場大合唱，歌迷們無不陶醉在白安細膩的嗓音中。隨後，白安溫馨地提醒大家在追星的同時，也要多加注意保暖，展現對歌迷的細心關懷！

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」活動轉播將在12月14日及12月15日18時至22時由年代MUCH台及MOD壹電視綜合台全程播出，另為因應兩日演唱會人潮疏散，高鐵將配合調整自由座車廂數以及臺鐵將配合加開班次，而捷運則於重點時段縮短班距，歡迎大家善加利用大眾運輸交通工具搭乘至板橋站，再步行至新北市市民廣場即可抵達活動會場。更多「2024新北歡樂耶誕城」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。

▲新北豪華巨星組合登台熱唱。（圖／新北市觀旅局提供）

▲白安彩排時演唱到經典歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，歌迷們無不陶醉在其細膩的嗓音中。

▲新北豪華巨星組合登台熱唱。（圖／新北市觀旅局提供）

▲現場彩排歌手熱情問候大家，帶來多首歌曲，提前讓歌迷們暖心過耶誕。

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