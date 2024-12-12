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新北保障漁船進出港安全　深澳漁港北外廓防波堤延伸動工

▲深澳漁港北外廓防波堤延伸動工。（圖／新北市漁業處提供）

▲深澳漁港北外廓防波提動土典禮。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升漁港航道安全，新北市政府與漁業署攜手辦理深澳漁港北外廓防波堤延伸工程，新北市農業局長諶錫輝今（12日）出席開工典禮，預計於2026年上旬完工，完工後將減緩側浪對漁船的衝擊，改善漁船進出港安全，祈求工程順利進行，以打造安全的漁作環境，帶動在地漁產業的發展。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動「嗨漁港」，依據漁港特性及漁民的需求進行相應改善。其中在瑞芳區的深澳漁港，擁有冷凍廠、漁具倉庫、魚貨直銷中心、油庫及整補場等漁業設施，為小卷及白帶魚的重要產地，同時也是全國知名的海釣盛地，進出的娛樂漁船川流不息，是瑞芳區十分重要的漁作基地。

▲深澳漁港北外廓防波堤延伸動工。（圖／新北市漁業處提供）

▲深澳漁港北外廓防波提施工地點示意圖。

諶錫輝表示，目前共有242艘漁船設籍，每年漁船進出港次數近1萬5,000次，漁船出海作業活動相當頻繁，由於漁港的地理位置及自然地形，冬季易受東北季風影響，導致漁船進出港口時常遭遇強烈側浪衝擊，增加航行風險，故市府與漁業署合作，辦理深澳漁港北外廓防波堤延伸50公尺的改善工程，期望有效增加漁港航道的安全性和港內靜穩度，讓漁民作業更加安全。

新北市漁業處表示，經過多年規劃評估及港區數值模擬，在考量整體安全性、靜穩度及工程可行性，提出延伸北外廓防波堤50公尺的方案，使用沉箱工法，於陸上製作高達12公尺之沉箱，拖運至外海面上鑿洞，使沉箱下沉至外海水深達15公尺之地形定位，相較萬里漁港東外堤延伸工程的8公尺施工水深。

漁業處指出，本次工程為克服更深的施工水深，採用尺寸更大的沉箱，以確保整體結構安全性，預計於115年上旬完工，由市府與漁業署共同挹注約1億9,000萬元的工程經費，完工後將減緩側浪對漁船的衝擊，改善漁船進出港安全，並提升漁港泊地靜穩度，強化漁船港內避颱的安全性，以保障漁民生命財產安全。

▲深澳漁港北外廓防波堤延伸動工。（圖／新北市漁業處提供）

▲深澳漁港北外廓防波提完工模擬圖。

▲深澳漁港北外廓防波堤延伸動工。（圖／新北市漁業處提供）

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