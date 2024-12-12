新北議員擬揭員警遭霸凌案「被關切」　控警察局長竟帶人「包圍」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北議員擬揭員警遭霸凌案「被關切」　怒控警察局長竟帶人「包圍」

▲▼ 新北市議員劉美芳召開記者會揭露新北市警察局霸凌事件 。（圖／劉美芳辦公室提供）

▲新北市議員劉美芳召開記者會揭露新北市警察局霸凌事件 。（圖／劉美芳辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

勞動部基層同仁霸凌案點燃全台曾受霸凌者的怒火！新北市議員劉美芳今（12日）開記者會爆料新北警局有3名警察遭前訓練科長、現內湖分局長蕭惠珠霸凌，不過，昨天下午發出記者會採訪通知之後，警察局長廖訓誠竟帶領7人到議會找劉，讓劉美芳感到極大壓力，甚至有威脅意味。

劉美芳今召開記者會，揭發警務系統爆發職場霸凌事件。她表示，近期接獲三位陳情人陳述經歷，並提供驚人資料，證實新北市政府警察局訓練科內長期存在霸凌問題，許多警員選擇請調或提前退休，顯示問題早已深根固蒂。

不過，該記者會的採訪通知是在昨下午1點55分發出，下午4時左右，劉美芳在議會與副市長劉和然討論該事，未料廖訓誠竟帶領7人至議會找劉美芳。

劉美芳表示，當她跟劉和然談完話後，警察局長跟其他同仁便馬上包圍上去，這讓她感到極大的壓力，甚至有些威脅的意味，才會本能地後退並提出跟局長兩人談話就好。後來跟局長走到旁邊談話時，感受到局長也面臨相當的壓力，希望他們可以不要召開這場記者會。

劉美芳坦言，自己已經擔任第四屆議員，也召開過很多次記者會，從來沒有感受到這麼大的壓力，但站在民意代表的立場，還是有責任讓基層的聲音被聽到，只希望還給受害者一份公道。 

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