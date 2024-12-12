鄭捷殺4人判死「他燒死8親人」卻判無期　律師點出2關鍵原因

記者趙蔡州／綜合報導

新竹輪胎行縱火案，兇手陳彥翔燒死8名親人，二審由死刑改判為無期徒刑，引發社會輿論譁然，有網友甚至拿出北捷隨機殺人案比較，諷刺說鄭捷當時殺死4人，若發生在現在「鄭捷應該還活著」。對此，律師林智群解釋，其實2個事件的情況不太一樣，重點在於行為數。

林智群12日在臉書表示，有人諷刺說，兇手陳彥翔縱火燒死8人判無期徒刑，鄭捷才殺4個就死刑「鄭捷太冤了」，其實兩個情況不太一樣，重點在於行為數。「陳男縱火，是一個行為，一個放火行為，而鄭捷殺人，是4個殺人行為，殺了4個人」。

▲陳彥翔縱火燒死8名親人，二審逃過死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

林智群指出，刑法是看行為數的，一個犯罪行為，就是一個罪或幾個罪，最後從一個最重刑度，而4個犯罪行為，就是4個罪，4個刑度，最後再合併處罰，也就是所謂的數罪併罰。他舉例，「就像高速公路塞車時，如果後方有大貨車追撞，結果造成前方6輛車受損、6人死亡，那也只是一個行為」。

事實上，陳彥翔逃過死刑後，林智群11日晚間就曾說，奪走8條人命，而且是親人，一般情況下一定死刑的，但刑法有自首規定，陳男在警察沒有發現縱火的情況下自己自首，加上陳男又後悔自己的行為，所以法院決定給陳男減刑一次，「死刑減一次，就是無期徒刑了」。

林智群最後說，一堆人說這個案子是法官、律師都支持廢死，其實這件案子跟廢死沒有什麼關係，而是要不要因為「自首」給一次減刑的問題。