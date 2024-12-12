翁曉玲嗆釋憲也可能違憲　大法官被提名人傻眼坦言「難以想像」

▲立法院全院委員會審查大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（12日）續審司法院大法官人事案，藍委翁曉玲詢問，憲法法庭有可能違憲嗎？讓大法官被提名人劉靜怡一陣錯愕，「呃，我比較難以想像委員說的是什麼狀況」。翁表示，納粹時代，德國聯邦憲法法院做了很多判決，後來都被認為是許多違憲的判決，憲法法庭處理的問題在於憲政機關可能違憲，但憲法法庭判決也可能違憲。對於翁的說法，律師邱顯智也在社群打臉，聯邦憲法法院1951年才成立並做出第一個裁判，納粹時期是要怎麼做出違憲的判決？委員真的留德？

翁曉玲提案修訂「憲法訴訟法」，欲將裁判門檻提高至「法定總額」的三分之二，翁也詢問被提名人對此看法。劉靜怡強調，她不認為任何國會的修法是基於惡意而來的，相信所有的國會修法都是基於善意，基於權力分立原則，修法是立院職權，須先尊重立院與行政部門的協調。

劉靜怡也示警，雖並非百分之百反對修法，但修法必須要有好的配套，否則將大幅降低憲法法庭的效率，損及憲法賦予司法權的司法自主性，或妨害大法官職權的行使，損害司法權核心領域、侵害人民基本權利。

翁曉玲則詢問，憲政機關有可能違憲，請問憲法法庭有可能違憲嗎？劉靜怡表示，那要看個案狀況到底是怎樣。

翁曉玲強調，如果所有憲政機關都有可能違憲，司法機關當然也有可能做成違憲司法判決。劉靜怡坦言，「呃，我比較難以想像委員說的是什麼狀況」。

翁曉玲進一步表示，納粹時代，德國聯邦憲法法院做了很多判決，後來都被認為是許多違憲的判決，憲法法庭做出的判決不代表不會違憲，國民主權原則絕對是中華民國最重要原則，若違反該原則，當然有可能是違憲的憲法判決，憲法法庭處理的問題在於憲政機關可能違憲，但憲法法庭判決也可能違憲。

