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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍演不是針對台灣？　林楚茵開嗆：國民黨又笨又可惡

▲▼前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九辦公事執行長蕭旭岑稱「馬英九執政時哪有軍演？」卻被翻出據中國軍方過去統計，共軍2014年平均1.5天就會軍演一次，蕭旭岑12日則解釋，中國國家主席習近平當年在新加坡「馬習會」時曾當面告訴馬英九，中國軍演並非針對台灣，這讓民進黨立委林楚茵砲轟，擺明是睜眼瞎話，中共持續軍事威嚇台灣，國民黨還在幫忙擦脂抹粉，真是又笨又可惡。

蕭旭岑今日接受廣播節目專訪《千秋萬事》時批，昨天有國安人士反諷當年在總統府時都在睡覺？拜託！習近平在當年新加坡「馬習會」時當面告訴前總統馬英九，中國軍演並非針對台灣，藉此證明國安官員與民進黨政客搬弄是非，「『聯合利劍』就是針對你（賴政府）！」

林楚茵說，中國軍演不只是針對台灣，更是針對中華民國總統，而2014年時的總統正是「馬英九」。2014年馬英九執政期間，中國官方宣布就至少五場大型軍演，甚至當年的「跨越-2015」軍演習，不只出現模擬劊子手眉來眼去，甚至幫中國講話，根本邏輯錯亂。

林楚茵批評，忘了不可恥，可恥的是蕭旭岑還睜眼說瞎話，被抓到以後還越辯越荒唐，這三天中共軍事威嚇台灣已累積近150艘次以上，今日更高達22架共機越過台海中線，在這個關鍵時刻，國民黨還在一廂情願幫中國擦脂抹粉，真是又笨又可惡。

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