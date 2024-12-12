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尹錫悅重演「8年前朴槿惠彈劾」慘況？　韓媒分析3大相似場面

▲▼尹錫悅12日前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴槿惠出席總統就職典禮。（圖／路透社）

▲韓媒分析，尹錫悅與朴槿惠被彈劾時面臨的狀況，似乎越來越相像。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓《中央日報》報導，總統尹錫悅因為戒嚴面臨彈劾的情況，與2016年12月朴槿惠遭彈劾時的噩夢情況，似乎越來越相像，總統府與執政黨「國民力量」都對此嚴陣以待。

►執政黨「反對彈劾→自主投票」？

2016年朴槿惠被彈劾時，時任執政黨新國家黨（現在的國民力量黨）領導層強調全黨團結一致、反對彈劾，但隨著輿論惡化、示威規模擴大，黨內「必須彈劾」的呼聲漸增，最終在表決當天改為「自主投票」，約60名執政黨議員投下贊成票，使朴槿惠成為韓國憲政史上第二位被彈劾下台的總統。

尹錫悅彈劾案也有相似之處。國民力量黨在第一次表決時集體離場、拒絕彈劾，僅安哲秀、金睿智投下贊成票，金相旭投下反對票。不過，金相旭10日公開表態，將在下次彈劾表決時投下贊成票，另外裴賢鎮議員也表態參與投票。上述趨勢讓執政黨開始擔憂彈劾案通過的可能性。

▼尹錫悅彈劾案預計14日再度表決。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

►執政黨「內部分化」

8年前朴槿惠彈劾表決前夕，親朴派、非親朴派發生激烈衝突，導致執政黨分裂為國民力量黨、自由韓國黨。

而在尹錫悅第一次彈劾表決未通過後，國民力量黨主席韓東勳提出「有序下台」方案，卻被黨內其他派系強烈反對，多位官員的去留問題又進一步加劇衝突。執政黨人士表示，「按照目前趨勢來看，明年大選時，執政黨能否保持整體性，還很難說。」

►總統「神隱」不溝通

2016年朴槿惠面臨彈劾時，與執政黨議員缺乏溝通，導致黨內意見難以保持一致。

尹錫悅的狀況也非常相似，他3日深夜發布緊急戒嚴令、4日凌晨解除，7日上午演說表明「交由黨內決定」，接著直至12日一早才又發表全國談話，但堅決不下台。儘管4日曾在總統府與黨內資深人士會面，6日又在官邸單獨會見韓東勳，但大部分時間都待在首爾漢南洞的官邸內，閉門不出。

總統府相關人士表示，總統與幕僚之間溝通順暢，但執政黨人士透露，除了秘書室長鄭鎮碩與民政首席秘書金周賢之外，尹錫悅與大多數幕僚都失去聯繫。

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