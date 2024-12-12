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尹錫悅主張戒嚴正當拒下台　外媒問「南韓誰當家」一聽答案傻眼

▲▼ 南韓民眾上街抗議總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓民眾上街示威，呼籲彈劾總統尹錫悅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓總統尹錫悅戒嚴風波續燒，12日一早發表全國談話表態堅決不下台，強調發布戒嚴的決定並沒有任何錯，如今就連執政黨也不挺。整場風波也讓外界開始擔憂南韓政權正陷入真空，當英國媒體金融時報提問南韓當今是由誰在治理時，總統府發言人只回答，「這個問題目前沒有官方答案」。

報導指出，尹錫悅已因戒嚴風波被限制出境，但同時依然坐在總統大位上，讓分析師與外交人員對於南韓是誰當家感到困惑。芝加哥全球事務委員會南韓政治專家弗里霍夫（Karl Friedhoff）指出，「沒人知道是誰掌控軍隊，甚至總統辦公室也說不出南韓是誰當家，這背離了有序過渡」。

▲南韓總統尹錫悅被爆，早在戒嚴令發布前3小時，就要求戒嚴軍控制國營電視台MBC。（圖／大韓民國總統辦公室）

此前，國民力量黨代表韓東勳與南韓總理韓悳洙曾發表共同聲明稱，將會在不影響國政的情況下，推動讓尹錫悅有序地下台，同時宣布不讓尹錫悅參政，實際上架空尹的總統大權。

然而法律學者對於尹錫悅把總統權力移交給政黨與內閣的憲法基礎提出質疑，海外的外交人員則是質疑到底誰能在與北韓關係緊張之際手握軍權。

高麗大學法學教授金善澤（Kim Seon-taek）表示，除非總統永久喪失行為能力或是議會通過彈劾案，否則憲法並無條款規定可把總統權力正式移交給其他任何人，尹錫悅仍是國家事務的最終決策者，任何事情都必須經由他簽字才能生效，「現在的情況非常不穩定、不確定」。

弗里霍夫認為，總理與黨魁都沒有法定權力可代表行使總統權力，如今的情況堪稱鬧劇。

▼南韓國務總理韓悳洙（左）與國民力量黨代表韓東勳（右）。（圖／達志影像）

12日上午，南韓總統尹錫悅第4次發表全國演說，強調自己發布戒嚴是正當的，且是根據當下情況，無法避免的手段，發布戒嚴的決定並沒有任何錯，不論是彈劾還是被調查，他絕對不會逃避。尹錫悅指責，在野黨權力巨大，誣陷他犯下內亂罪，更鼓動彈劾，導致國政癱瘓，並麻痺社會機能，同時試圖控制國會勢力。

他指出，2個多小時的戒嚴，不可被稱作內亂，投入兵力是為了維持社會秩序，如今在野黨指控他犯下內亂罪，只是想要通過彈劾，提前舉行總統大選，是在野黨透過自己龐大勢力企圖干擾國政，這才是在野黨的目的。

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