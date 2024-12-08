台中半程馬拉松2萬人起跑　跑者合捐40萬元做公益

▲台中半程馬拉松今早鳴槍起跑，吸引2萬名跑者共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中城市半程馬拉松今天在台中市政府前廣場熱力開跑！今年賽事以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，賽道經過文心路及捷運綠線沿線，吸引約2萬名跑者參與。這次賽事不僅推廣運動，更肩負公益使命，由台中市不動產開發公會與參賽選手共同捐出40萬元給惠明盲人基金會。

▲這次賽事不僅推廣運動，更肩負公益使命，由台中市不動產開發公會與參賽選手共同捐出40萬元給惠明盲人基金會。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，近年來，台中的不動產市場蓬勃發展，各種創新開發項目讓城市面貌煥然一新，而這些進步的背後是產業界與政府及社會各界共同努力的成果。他也特別感謝所有選手的熱情參與以及這次賽事的贊助單位及協力單位的大力支持。

不動產開發公會運動主委陳梓銘表示，這次活動規劃了全新的路線，將賽道延伸至文心路，也就是捷運綠線的重要路段。沿途經台中國家歌劇院、文心森林公園及夏綠地公園等多個地標，今年更首次規劃千人聖誕變裝起跑，畫面相當壯觀。

這次賽事積極實踐綠色理念，致力於提升賽事的永續性。參賽者的紀念衫採用寶特瓶回收紗製成，並全面採用電子手冊和電子成績證明，大幅減少紙張使用。賽事補給站則選用了無淋膜紙杯，推動自主性減碳的措施，減少一次性用品的浪費。