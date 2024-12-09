新北消防猛男月曆聯名萌犬！119元捐公益送火鍋料　APP限時搶購

▲▼新北消防局推出猛男月曆與知名火鍋店聯手做公益 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

2025新北消防形象月曆正式開賣，售價119元，以主題「消防萌犬，伴你守護」結合消防搜救犬、新北警犬隊及惠光導盲犬學校，帶來萌力滿滿的公益之作。月曆一推出便引發熱烈關注，吸引眾多毛孩粉絲搶購。此次新北市政府消防局更與知名火鍋合作，推出買月曆吃火鍋就送豬肉、白蝦，所得將捐公益，讓愛心加倍溫暖。

自2024年12月10日至31日，民眾只要購買2025新北消防形象月曆或桌曆，攜帶至火鍋店全台門市，點用300元以上套餐，即可免費兌換「小海陸乙份」（活力梅花豬+小白蝦）。這項優惠限內用適用，全台50間門市皆參與活動，讓熱愛火鍋的民眾在寒冬中一邊享受美食，一邊支持公益。

2025新北消防形象月曆融合消防搜救犬與警犬福星的專業魅力，更邀請「消防池昌旭」之稱的帥氣男隊員亮相拍攝。月曆也收錄惠光導盲犬學校的宣導組長與導盲犬的感人身影，月曆以「119」諧音定價119元，並與便利商店合作販售，消費者可透過APP選購。銷售所得扣除成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，助力更多公益事業。

新北市政府消防局感謝火鍋集團的公益支持，表示透過這次月曆活動，不僅喚起更多人對消防員與工作犬的認同，也讓參與公益的民眾能享受美食。寒冬將至，帶著消防月曆，不僅能送禮溫暖好友，更能用愛心讓自己暖胃又暖心。