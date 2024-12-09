　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部南分署多元商品慶年節　送好禮兼做公益籲請支持

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推行多元就業開發方案，不僅提供工作機會，也串聯輔導單位共推眾多應景年節禮品，上網也買得到，歡迎民眾多多支持，讓愛更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推行多元就業開發方案，不僅提供工作機會，也串聯輔導單位共推眾多應景年節禮品，上網也買得到，歡迎民眾多多支持，讓愛更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

送好禮、助弱勢、過好年！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推行多元就業開發方案，不僅提供工作機會，也為地方發展特色產業，如今更串聯輔導單位共推眾多應景年節禮品，上網也買得到，歡迎民眾多多支持，讓愛更有意義！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元就業方案及培力就業計畫，輔導民間團體發展，促進地方產業繁榮與創造弱勢族群在地就業機會，迄今已補助雲嘉南地區近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個職缺。

其中，45歲的陳映棻也是多元就業開發方案的生力軍！她原本是全職媽媽，等到孩子就讀幼兒園後，便回歸幼教工作將近10年，因緣際會接觸「台南市安安社會福利發展協會」，看見一群人無私協助智能障礙青年學習與謀生，深受感動，後來接受就業中心推介，應徵喜得工作坊「專案管理人」，即便薪資較原來工作少，她認為很值得，「能用自身力量去做更有意義的事，那種滿足不是金錢可以衡量的」。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推行多元就業開發方案，不僅提供工作機會，也串聯輔導單位共推眾多應景年節禮品，上網也買得到，歡迎民眾多多支持，讓愛更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳映棻說，幫助學員成長跟照顧幼兒有異曲同工之處，投身喜得可說是駕輕就熟，平時除陪伴學員製作產品，也得負責銷售、廣宣。意外的是，自身也能跟著成長，多元方案計畫安排許多免費在職訓練課程，可增進行銷能力與知識，非常受用，「很讚！工作還能吸收新知，能持續進步真好。看著學員們找到自信與目標，我能兼顧家庭，還收獲滿滿成就感，每天上班都很開心！」

陳映棻說，喜得工作坊中每樣產品都來自學員的用心與努力，一般人一兩次就能上手的日常，對學員來說卻必須不斷提醒、練習，好不容易才能完成的心血結晶！產品包含手作夏威夷火山豆塔、義式脆餅、雪Q餅、鳳梨酥、果香清潔劑及手工皂…等，依節慶不同滾動調整，歡迎大家多多支持，可撥打電話06-2043350或至「喜得工作坊」臉書粉專網頁訂購。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推行多元就業開發方案，不僅提供工作機會，也串聯輔導單位共推眾多應景年節禮品，上網也買得到，歡迎民眾多多支持，讓愛更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動力發展署串聯多元就業開發方案、培力就業計畫、微型創業鳳凰店家和身心障礙者庇護工(農)場等受輔導單位，共同推出線上電子型錄(https://pse.is/6suru3)，多樣精美春節好禮任君挑選，鼓勵民眾多多支持在地店家，讓愛更有意義。更多年節商品請至「社會經濟入口網」網站(https://se.wda.gov.tw/Commodity）查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小孩狂罵「X你X」全場愣住！　高鐵淋水媽：一定加強教育
阿妹沒準備就被cue！　全場跪了：不愧妹神
快訊／高雄槍響！　男陳屍住處
周杰倫唱完「要睡了還在嗨」　自嘲：我到底跟阿信講這幹嘛
高鐵女被潑水　前美女列車長指「1點怪怪的」：工作14年直覺
快訊／女醫美「電波拉皮」亡　診所最新聲明
獨／高雄21歲正妹回家了！　男閨蜜仍失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

特寵業評鑑出爐！花蓮33合法業者7家獲評優等　縣府貼紅榜祝賀

勞動部南分署多元商品慶年節　送好禮兼做公益籲請支持

南大附小彩虹斑馬團隊科學教室　虱目魚一生三居全身是寶獻饕客

全國民俗體育競賽　金門中正國小鼓吹陣「達成十連霸」

桃園兒美館「新說小百科」展覽　6大互動體驗區喚起兒童想像

「長者不遺憾清單」攝影展中壢展出　見證無憾的美好

台南安平區民宅火警　2樓濃煙明火竄出

男赴溪頭登山突心肌梗塞　搜救隊拚4小時搬下山搶救

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下生生世世法緣

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

特寵業評鑑出爐！花蓮33合法業者7家獲評優等　縣府貼紅榜祝賀

勞動部南分署多元商品慶年節　送好禮兼做公益籲請支持

南大附小彩虹斑馬團隊科學教室　虱目魚一生三居全身是寶獻饕客

全國民俗體育競賽　金門中正國小鼓吹陣「達成十連霸」

桃園兒美館「新說小百科」展覽　6大互動體驗區喚起兒童想像

「長者不遺憾清單」攝影展中壢展出　見證無憾的美好

台南安平區民宅火警　2樓濃煙明火竄出

男赴溪頭登山突心肌梗塞　搜救隊拚4小時搬下山搶救

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下生生世世法緣

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

列車晃動才潑到小孩！目擊者曝「高鐵女是不小心的」：她很抱歉

電影《鬼滅之刃無限城篇》決戰現場曝光！網：上映前一直看掉下去

恐怖房客深夜狂打70通電話　質問房東：為何我房間有蚊子！

特寵業評鑑出爐！花蓮33合法業者7家獲評優等　縣府貼紅榜祝賀

雙側輸卵管都塞！彰化28歲女請示神明...試管拚3胞胎全中

一銀攜手兆基管理顧問　提供高齡者不動產保全

女打電波拉皮亡！黃揚明起底光澤診所　負責人是超思蛋弊案被告

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣住！高鐵淋水媽：一定加強教育

兩岸企業家峰會登場　王滬寧喊：壯大中華民族經濟

敘利亞政府為何垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？　關鍵問答一覽

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

男登山突心肌梗塞　搜救隊搬下山搶救

台南安平區民宅火警2樓濃煙明火竄出

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

嘉義縣農民節慶祝大會　表揚傑出農民

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下法緣

富二代要娶公托女老師　因她是「洗屁高手」

全國民俗體育競賽　金門中正國小鼓吹陣十連霸

桃園「新說小百科」展覽　喚起兒童想像

「長者不遺憾清單」攝影展　見證無憾的美好

小北百貨雙12、聖誕限定大杯咖啡買一送一

南大附小彩虹斑馬團隊科學教室虱目魚一生三居

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

更多熱門

相關新聞

台中半程馬拉松2萬人起跑　跑者合捐40萬元做公益

台中半程馬拉松2萬人起跑　跑者合捐40萬元做公益

台中城市半程馬拉松今天在台中市政府前廣場熱力開跑！今年賽事以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，賽道經過文心路及捷運綠線沿線，吸引約2萬名跑者參與。這次賽事不僅推廣運動，更肩負公益使命，由台中市不動產開發公會與參賽選手共同捐出40萬元給惠明盲人基金會。

台灣人勞碌命！ 2023年總工時2020小時　39國排第6

台灣人勞碌命！ 2023年總工時2020小時　39國排第6

民眾黨號召3000人上街遊行反霸凌護勞權　陳佩琪也現身

民眾黨號召3000人上街遊行反霸凌護勞權　陳佩琪也現身

職場霸凌處分　應依法行政並設置心理諮商師

職場霸凌處分　應依法行政並設置心理諮商師

EMBA企業家徒步環寶島　壯舉完成倒數

EMBA企業家徒步環寶島　壯舉完成倒數

關鍵字：

勞動部商品年節好禮公益

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！　3原因停播

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

阿妹大巨蛋跳〈三天三夜〉太恐怖！看台嚇到不敢動

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面