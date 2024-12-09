勞動部南分署多元商品慶年節　送好禮兼做公益籲請支持

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推行多元就業開發方案，不僅提供工作機會，也串聯輔導單位共推眾多應景年節禮品，上網也買得到，歡迎民眾多多支持，讓愛更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

送好禮、助弱勢、過好年！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推行多元就業開發方案，不僅提供工作機會，也為地方發展特色產業，如今更串聯輔導單位共推眾多應景年節禮品，上網也買得到，歡迎民眾多多支持，讓愛更有意義！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元就業方案及培力就業計畫，輔導民間團體發展，促進地方產業繁榮與創造弱勢族群在地就業機會，迄今已補助雲嘉南地區近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個職缺。

其中，45歲的陳映棻也是多元就業開發方案的生力軍！她原本是全職媽媽，等到孩子就讀幼兒園後，便回歸幼教工作將近10年，因緣際會接觸「台南市安安社會福利發展協會」，看見一群人無私協助智能障礙青年學習與謀生，深受感動，後來接受就業中心推介，應徵喜得工作坊「專案管理人」，即便薪資較原來工作少，她認為很值得，「能用自身力量去做更有意義的事，那種滿足不是金錢可以衡量的」。

陳映棻說，幫助學員成長跟照顧幼兒有異曲同工之處，投身喜得可說是駕輕就熟，平時除陪伴學員製作產品，也得負責銷售、廣宣。意外的是，自身也能跟著成長，多元方案計畫安排許多免費在職訓練課程，可增進行銷能力與知識，非常受用，「很讚！工作還能吸收新知，能持續進步真好。看著學員們找到自信與目標，我能兼顧家庭，還收獲滿滿成就感，每天上班都很開心！」

陳映棻說，喜得工作坊中每樣產品都來自學員的用心與努力，一般人一兩次就能上手的日常，對學員來說卻必須不斷提醒、練習，好不容易才能完成的心血結晶！產品包含手作夏威夷火山豆塔、義式脆餅、雪Q餅、鳳梨酥、果香清潔劑及手工皂…等，依節慶不同滾動調整，歡迎大家多多支持，可撥打電話06-2043350或至「喜得工作坊」臉書粉專網頁訂購。

勞動力發展署串聯多元就業開發方案、培力就業計畫、微型創業鳳凰店家和身心障礙者庇護工(農)場等受輔導單位，共同推出線上電子型錄(https://pse.is/6suru3)，多樣精美春節好禮任君挑選，鼓勵民眾多多支持在地店家，讓愛更有意義。更多年節商品請至「社會經濟入口網」網站(https://se.wda.gov.tw/Commodity）查詢。